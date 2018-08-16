Прокуратура просить арештувати водія, який наїхав на сім’ю у Києві



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Фото: Київ оперативний Відомство вже підготувало клопотання про арешт автівки

Прокурори очікують автоматичного розподілу справи

Сьогодні Київська місцева прокуратура №3 внесла до Деснянського райсуду м. Києва суду клопотання про обрання 19-річному водію Audi, який підозрюється у вчиненні ДТП на вул. Милославській, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомила представниця столичної прокуратури Надія Максимець.

«Наразі очікуємо автоматичного розподілу справи, який визначить час засідання», - зазначила вона.

Максимець додала, що відомство вже підготувало клопотання про арешт автівки як речового доказу у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, в середу вранці автомобіль Audi (іноземна реєстрація) у Києві на перехресті Милославської та Маяковського збив пішохода. Водій, втікаючи з місця ДТП, не впорався з керуванням і виїхав на трамвайні колії. Винуватець покинув авто і втік. З ним був один пасажир, він зник разом з водієм.

Як стало відомо, у пішохода перелом ноги. Його госпіталізовано.

Пізніше втікачі, які на Audi збили пішохода у житловому масиві Троєщина у Києві, а потім вилетіли на трамвайні колії, були затримані поліцією.

Водію Audi, який на пішохідному переході ледь не збив родину з двома дітьми та втік з місця події, оголошено про підозру.