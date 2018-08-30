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    Прокуратура виявила численні порушення в Ірпінській колонії

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    Ірпінський виправний центр №132 - Прокуратура виявила численні порушення в Ірпінській колонії
    Ірпінський виправний центр №132

    В Ірпінському виправному центрі відбулася перевірка щодо забезпечення прав засуджених

    Прокуратурою Київської області організовано проведення комплексних перевірок у всіх виправних установах Київської області із залученням фахівців відповідних органів державного контролю.

    Перевіркою в державній установі «Ірпінський виправний центр (№ 132)» Києво-Святошинською місцевою прокуратурою виявлено факти неналежного проведення із засудженими соціально-виховної, психологічної, профілактичної та наглядової роботи, а також випадки незаконного накладення на засуджених дисциплінарних стягнень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Недостатніми виявились заходи адміністрації установи щодо виявлення та перекриття шляхів надходження до виправного центру заборонених предметів.

    Також наявні порушення вимог протипожежного, санітарно-епідеміологічного законодавства та прав засуджених на безпечні й належні умови праці.

    З огляду на викладене, місцевою прокуратурою внесено вказівки про усунення зазначених та інших виявлених за результатами перевірки порушень, які перебувають на розгляді.

    Робота щодо забезпечення дотримання прав засуджених та законності в установах виконання покарань області продовжується та перебуває на особливому контролі керівництва прокуратури Київської області.

     

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