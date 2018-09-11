Прокуратура виявила користування інтернетом у Кагарлицькій колонії



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Засуджені мали доступ до заборонених сайтів та програм для необмеженого спілкування Viber

Прокуратурою Київської області в Кагарлицькій виправній колонії виявлено факт користування засудженими забороненими предметами. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Прокуратурою Київської області спільно з Кагарлицькою місцевою прокуратурою в ході перевірки в державній установі «Кагарлицька виправна колонія (№ 115)» виявлено засуджених, які користувалися Wi-Fi роутером та за допомогою ноутбука мали необмежений доступ до мережі Інтернет», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, під час обходу кімнат довготривалих побачень, які знаходяться безпосередньо в будівлі адміністративного приміщення колонії, виявлено двох засуджених, які в кімнаті господарської обслуги за допомогою Wi-Fi роутера та ноутбука користувалися мережею інтеренет, мали доступ до заборонених сайтів та програм для необмеженого спілкування Viber.

За втручання прокуратури області вказані заборонені речі вилучені та розпочато процедуру притягнення засуджених до передбаченої законодавством відповідальності.

Реагуючи на вказані порушення місцевою прокуратурою внесено вказівку, яка на даний час перебуває на розгляді.