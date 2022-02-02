Столичні музеї 2 лютого пускатимуть безкоштовно: куди піти і що подивитися

У музеях відвідувачам нагадують про масковий режим та обмеження по кількості людей

Сьогодні, 2 лютого, у декілька музеїв столиці буде безкоштовний вхід. Зокрема вільно можна відвідати Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвара Ханенків та Національний музей «Київська картинна галерея».

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвара Ханенків презентує найзначніші колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу в Україні. Загалом фонди включають більше 25 000 предметів, близько 1000 вибраних артефактів експонується постійно. Із знакових – це збірка найдавніших візантійських «сінайських» ікон VI-VII століття, оригінальні твори живопису європейських майстрів, збірки скульптури та прикладного мистецтва із багатьох країн світу.

Музей працює з 10:30 до 17:30, каси – до 17:00. Також відвідувачів попереджають, що завтра, 3 лютого, у музеї Ханенків – санітарний день, заклад працюватиме з 10:30 до 14:00, каси – до 13:30, зазначається на сайті музею.

Національний музей «Київська картинна галерея» (вул. Терещенківська 9). Його колекція налічує понад 13 тисяч творів живопису, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва. В музеї експонують неоціненну колекцію ікон XIII-XVII століття, збірку творів митців XVIII-XX століття.

Побачити безкоштовно постійну експозицію музею можна сьогодні з 10:00 до 14:00. Вхід на тимчасові виставки платний. Музей працює з 10:00 до 17:45, каса – до 17:00.

У обох музеях відвідувачам нагадують про масковий режим та обмеження по кількості людей у залах: якщо там знаходитиметься максимальна кількість людей, то можуть попросити зачекати своєї черги.

До слова, столичний Театр драми і комедії на Лівому березі цього тижня вимушений піти на карантин через масове зараження акторів коронавірусом.