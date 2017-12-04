Протягом трьох тижнів кияни зможуть безкоштовно зробити флюорографію (адреси)
- Вчора, 16:21
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Розсилка
У столиці будуть працювати пересувні флюорографи
Із 4 до 27 грудня кияни матимуть можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це інформують в Департаменті охорони здоров’я КМДА, повідомляє «Главком».
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме з 10:00 до 17:00. Під час обстеження пацієнт отримає довідку результатами та у разі потреби – кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин.
Закликаємо, не будьте байдужими до свого здоров’я та пройти обстеження.
Графік роботи пересувного цифрового флюорографа
- 04.12.2017 – КМТЛ № 1 із диспансерним відділенням, Харківське шосе, 121/3, Дарницький район;
- 05.12.2017 – Амбулаторія КНП «ЦПМСД № 2», просп. Миру, 19/18, Дніпровський район;
- 06.12.2017 – ТМО «ФТИЗІАТРІЯ», вул. Васильківська, 35, Голосіївський район;
- 07.12.2017 – Амбулаторія № 3 КНП «ЦПМСД», вул. Мечникова, 8, Печерський район;
- 08.12.2017 – Амбулаторія № 3 КНП «ЦПМСД», вул. Мечникова, 8, Печерський район;
- 09.12.2017 – Амбулаторія № 3 КНП «ЦПМСД», вул. Мечникова, 8, Печерський район;
- 11.12.2017 – КМТЛ № 1 із диспансерним відділенням, Харківське шосе, 121/3, Дарницький район;
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- 12.12.2017 – Амбулаторія № 1 КНП «ЦПМСД № 2», вул. Дяченка, 12, мікрорайон Бортничі;
- 13.12.2017 – ТМО «ФТИЗІАТРІЯ», вул. Васильківська, 35, Голосіївський район;
- 14.12.2017 – КНП «ЦПМСД № 1», вул. Райдужна, 14, Дніпровський район;
- 15.12.2017 – Амбулаторія № 4 КНП «ЦПМСД № 1», вул. Набережно-Корчуватська, 56/66, Голосіївський район;
- 18.12.2017 – КМТЛ № 1 із диспансерним відділенням, Харківське шосе, 121/3, Дарницький район;
- 19.12.2017 – Амбулаторія № 4 КНП «ЦПМСД № 1», вул. Кирилівська, 107, Подільський район;
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- 22.12.2017 – Амбулаторія № 1 КНП «ЦПМСД № 2», вул. Полкова, 57, Подільський район;
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