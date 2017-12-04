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    Протягом трьох тижнів кияни зможуть безкоштовно зробити флюорографію (адреси)

    У столиці будуть працювати пересувні флюорографи
    Із 4 до 27 грудня кияни матимуть можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це інформують в Департаменті охорони здоров’я КМДА, повідомляє «Главком». Пересувний цифровий флюорограф працюватиме з 10:00 до 17:00. Під час обстеження пацієнт отримає довідку результатами та у разі потреби – кваліфіковану
    • Вчора, 16:21
    • Розсилка

    У столиці будуть працювати пересувні флюорографи

    Із 4 до 27 грудня кияни матимуть можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це інформують в Департаменті охорони здоров’я КМДА, повідомляє «Главком».

    Пересувний цифровий флюорограф працюватиме з 10:00 до 17:00. Під час обстеження пацієнт отримає довідку результатами та у разі потреби – кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

    Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин.

    Закликаємо, не будьте байдужими до свого здоров’я та пройти обстеження.

    Графік роботи пересувного цифрового флюорографа

    • 04.12.2017 – КМТЛ № 1 із диспансерним відділенням, Харківське шосе, 121/3, Дарницький район;
    • 05.12.2017 – Амбулаторія КНП «ЦПМСД № 2», просп. Миру, 19/18, Дніпровський район;
    • 06.12.2017 – ТМО «ФТИЗІАТРІЯ», вул. Васильківська, 35, Голосіївський район;
    • 07.12.2017 – Амбулаторія № 3 КНП «ЦПМСД», вул. Мечникова, 8, Печерський район;
    • 08.12.2017 – Амбулаторія № 3 КНП «ЦПМСД», вул. Мечникова, 8, Печерський район;
    • 09.12.2017 – Амбулаторія № 3 КНП «ЦПМСД», вул. Мечникова, 8, Печерський район;
    • 11.12.2017 – КМТЛ № 1 із диспансерним відділенням, Харківське шосе, 121/3, Дарницький район;

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    • 12.12.2017 – Амбулаторія № 1 КНП «ЦПМСД № 2», вул. Дяченка, 12, мікрорайон Бортничі;
    • 13.12.2017 – ТМО «ФТИЗІАТРІЯ», вул. Васильківська, 35, Голосіївський район;
    • 14.12.2017 – КНП «ЦПМСД № 1», вул. Райдужна, 14, Дніпровський район;
    • 15.12.2017 – Амбулаторія № 4 КНП «ЦПМСД № 1», вул. Набережно-Корчуватська, 56/66, Голосіївський район;
    • 18.12.2017 – КМТЛ № 1 із диспансерним відділенням, Харківське шосе, 121/3, Дарницький район;
    • 19.12.2017 – Амбулаторія № 4 КНП «ЦПМСД № 1», вул. Кирилівська, 107, Подільський район;
    • 20.12.2017 – ТМО «ФТИЗІАТРІЯ», вул. Васильківська, 35, Голосіївський район;
    • 22.12.2017 – Амбулаторія № 1 КНП «ЦПМСД № 2», вул. Полкова, 57, Подільський район;
    • 27.12.2017 – ТМО «ФТИЗІАТРІЯ», вул. Васильківська, 35, Голосіївський район.
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