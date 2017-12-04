Протягом трьох тижнів кияни зможуть безкоштовно зробити флюорографію (адреси)

У столиці будуть працювати пересувні флюорографи

Із 4 до 27 грудня кияни матимуть можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це інформують в Департаменті охорони здоров’я КМДА, повідомляє «Главком». Пересувний цифровий флюорограф працюватиме з 10:00 до 17:00. Під час обстеження пацієнт отримає довідку результатами та у разі потреби – кваліфіковану



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У столиці будуть працювати пересувні флюорографи

Із 4 до 27 грудня кияни матимуть можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це інформують в Департаменті охорони здоров’я КМДА, повідомляє «Главком».

Пересувний цифровий флюорограф працюватиме з 10:00 до 17:00. Під час обстеження пацієнт отримає довідку результатами та у разі потреби – кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин.

Закликаємо, не будьте байдужими до свого здоров’я та пройти обстеження.

Графік роботи пересувного цифрового флюорографа