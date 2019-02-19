  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen протаранив Audi з трьома дітьми в салоні

    • Розсилка
    ДТП сталася на вулиці Ольшанській - П’яна ДТП у Києві: Volkswagen протаранив Audi з трьома дітьми в салоні
    ДТП сталася на вулиці Ольшанській
    Фото: Інформатор

    Водій Volkswagen не загальмував навіть після зіткнення, а продовжив таранити Q7

    У ніч на вівторок, 19 лютого, в Києві на вулиці Ольшанській сталася ДТП: Volkswagen Touareg врізався в Audi Q7.

    Про це повідомляє Інформатор.

    За словами дружини водія Audi, вони рухалися на невеликій швидкості, коли в них, «не зменшуючи швидкості», врізався Volkswagen. Однак навіть після зіткнення Touareg не зупинився, продовживши таранити Q7. Коли з салону Volkswagen все ж вийшов водій, він ледве стояв на ногах. Ніяких спроб спілкуватися з ним сім'я з Audi не робила, оскільки водій був налаштований агресивно. Крім водія і його дружини, в салоні також знаходилися три дитини п'яти, семи і восьми років.

    Коли на місце події прибули поліцейські, водій Volkswagen, який ледве тримався на ногах, відмовився проходити тест на алкоголь. Більш того, незважаючи на свідчення очевидців події, винуватець ДТП стверджував, що за кермом був не він, а водій просто зник з місця події.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen протаранив Audi з трьома дітьми в салоні
    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen протаранив Audi з трьома дітьми в салоні
    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen протаранив Audi з трьома дітьми в салоні
    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen протаранив Audi з трьома дітьми в салоні
    Фото: Інформатор

    Ніхто з учасників аварії не постраждав.

    Нагадаємо, 18 лютого ввечері на столичній Борщагівці пасажирський автобус в'їхав у кіоски.

    Читайте також
    ДТП Київ діти алкоголь водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ