П’яна ДТП у Києві: Volkswagen протаранив Audi з трьома дітьми в салоні



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ДТП сталася на вулиці Ольшанській Фото: Інформатор

Водій Volkswagen не загальмував навіть після зіткнення, а продовжив таранити Q7

У ніч на вівторок, 19 лютого, в Києві на вулиці Ольшанській сталася ДТП: Volkswagen Touareg врізався в Audi Q7.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами дружини водія Audi, вони рухалися на невеликій швидкості, коли в них, «не зменшуючи швидкості», врізався Volkswagen. Однак навіть після зіткнення Touareg не зупинився, продовживши таранити Q7. Коли з салону Volkswagen все ж вийшов водій, він ледве стояв на ногах. Ніяких спроб спілкуватися з ним сім'я з Audi не робила, оскільки водій був налаштований агресивно. Крім водія і його дружини, в салоні також знаходилися три дитини п'яти, семи і восьми років.

Коли на місце події прибули поліцейські, водій Volkswagen, який ледве тримався на ногах, відмовився проходити тест на алкоголь. Більш того, незважаючи на свідчення очевидців події, винуватець ДТП стверджував, що за кермом був не він, а водій просто зник з місця події.

Ніхто з учасників аварії не постраждав.

Нагадаємо, 18 лютого ввечері на столичній Борщагівці пасажирський автобус в'їхав у кіоски.