На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
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ДТП на Микільській Борщагівці
Фото: Олександр Груздєв Главком
Некерований автобус заїхав у зоомагазин
Сьогодні увечері, на столичній Борщагівці сталася ДТП. Пасажирський автобус маршруту №90, під час маневру на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри, в'їхав у кіоски.
Про це з місця події повідомляє кореспондент «Главкома».
Автобус рухався по вулиці Гната Юри у напрямку метро «Святошин». під час повороту на вулицю Якуба Коласа водію стало зле і він втратив свідомість.
Некерований автобус вилетів на тротуар і врізався у магазин з продажу зоологічних товарів. Також постраждав холодильник з напоями, який стояв поруч другого кіоску.
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На щастя, пасажири та робітники магазину не постраждали.
На місці ДТП працювала поліція та «швидка»..