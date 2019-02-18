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    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)

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    ДТП на Микільській Борщагівці - На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
    ДТП на Микільській Борщагівці
    Фото: Олександр Груздєв Главком

    Некерований автобус заїхав у зоомагазин

    Сьогодні увечері, на столичній Борщагівці сталася ДТП. Пасажирський автобус маршруту №90, під час маневру на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри, в'їхав у кіоски.

    Про це з місця події повідомляє кореспондент «Главкома».

    Автобус рухався по вулиці Гната Юри у напрямку метро «Святошин». під час повороту на вулицю Якуба Коласа водію стало зле і він втратив свідомість. 

    Некерований автобус вилетів на тротуар і врізався у магазин з продажу зоологічних товарів. Також постраждав холодильник з напоями, який стояв поруч другого кіоску.

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    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)
    На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)

    На щастя, пасажири та робітники магазину не постраждали.

    На місці ДТП працювала поліція та «швидка»..

     

     

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