На Борщагівці у Києві пасажирський автобус влетів у кіоски (фото)



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ДТП на Микільській Борщагівці Фото: Олександр Груздєв Главком

Некерований автобус заїхав у зоомагазин

Сьогодні увечері, на столичній Борщагівці сталася ДТП. Пасажирський автобус маршруту №90, під час маневру на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри, в'їхав у кіоски.

Про це з місця події повідомляє кореспондент «Главкома».

Автобус рухався по вулиці Гната Юри у напрямку метро «Святошин». під час повороту на вулицю Якуба Коласа водію стало зле і він втратив свідомість.

Некерований автобус вилетів на тротуар і врізався у магазин з продажу зоологічних товарів. Також постраждав холодильник з напоями, який стояв поруч другого кіоску.

На щастя, пасажири та робітники магазину не постраждали.

На місці ДТП працювала поліція та «швидка»..