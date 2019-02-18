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    На Троєщині автомобіль збив п’яного чоловіка з собакою

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    На Троєщині автомобіль збив п’яного чоловіка з собакою

    Чоловіка госпіталізували лікарі швидкої допомоги

    Сьогодні, 18 лютого, на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва стався наїзд на пішохода: Mercedes збив чоловіка, який вибіг на  проїжджу частину, щоб врятувати свого собаку.

    ДТП сталася близько 11:10. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, чоловік був у нетверезому стані. Він йшов зі станції швидкісного трамвая «Каштанова». В руках пішохід ніс пакет з декількома пляшками пива, а поруч з ним біг собака. Раптом вихованець різко рвонув через дорогу, а чоловік кинувся його наздоганяти. Пішохід і тварина вискочили прямо перед проїжджаючим автомобілем і потрапили під колеса.

    В результаті наїзду чоловік отримав черепно-мозкову травму, а також зламав ключицю і гомілку. Його госпіталізували в найближчу лікарню.

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    На Троєщині автомобіль збив п’яного чоловіка з собакою
    На Троєщині автомобіль збив п’яного чоловіка з собакою
    На Троєщині автомобіль збив п’яного чоловіка з собакою
    На Троєщині автомобіль збив п’яного чоловіка з собакою
    На Троєщині автомобіль збив п’яного чоловіка з собакою

    Собака постраждав менше, але, зі слів водія Mercedes, кульгав. Пса забрали працівники кладовища, які пообіцяли надати тварині допомогу і перетримати у себе до одужання господаря.

    Обставини ДТП встановлюються, на місце викликали слідчо-оперативну групу.

    Нагадаємо, у столичному супермаркеті поліцейські застрелили пса бійцівської породи, господар якого влаштував бійку і нацькував собаку на людей.

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