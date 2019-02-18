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    У центрі Києва Lexus поклав набік мікроавтобус (фото, відео)

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    ДТП на Парковій алеї - У центрі Києва Lexus поклав набік мікроавтобус (фото, відео)
    ДТП на Парковій алеї

    Мікроавтобус не пропустив Lexus

    У неділю, 17 лютого, ввечері на Парковій алеї у Києві Lexus зіштовхнувся з мікроавтобусом Volkswagen.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Як розповіли свідки пригоди - в момент зіткнення не працювали світлофори, і, за правилами, водій мікроавтобуса, повертаючи наліво, мав би пропустити Lexus. Проте, з незрозумілих причин, цього не зробив.

    Лікарі «швидкої», що прибули на місце пригоди, надали першу медичну допомогу всім учасникам ДТП, проте від госпіталізації всі відмовились.

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    У центрі Києва Lexus поклав набік мікроавтобус (фото, відео)
    У центрі Києва Lexus поклав набік мікроавтобус (фото, відео)
    У центрі Києва Lexus поклав набік мікроавтобус (фото, відео)

    Як повідомлялося, 17 лютого у Солом'янському районі столиці після зіткнення трьох авто виник конфлікт між учасниками ДТП.

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