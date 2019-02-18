У центрі Києва Lexus поклав набік мікроавтобус (фото, відео)
-
Розсилка
ДТП на Парковій алеї
Мікроавтобус не пропустив Lexus
У неділю, 17 лютого, ввечері на Парковій алеї у Києві Lexus зіштовхнувся з мікроавтобусом Volkswagen.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як розповіли свідки пригоди - в момент зіткнення не працювали світлофори, і, за правилами, водій мікроавтобуса, повертаючи наліво, мав би пропустити Lexus. Проте, з незрозумілих причин, цього не зробив.
Лікарі «швидкої», що прибули на місце пригоди, надали першу медичну допомогу всім учасникам ДТП, проте від госпіталізації всі відмовились.
Читайте також
Як повідомлялося, 17 лютого у Солом'янському районі столиці після зіткнення трьох авто виник конфлікт між учасниками ДТП.