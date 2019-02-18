У центрі Києва Lexus поклав набік мікроавтобус (фото, відео)



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ДТП на Парковій алеї

Мікроавтобус не пропустив Lexus

У неділю, 17 лютого, ввечері на Парковій алеї у Києві Lexus зіштовхнувся з мікроавтобусом Volkswagen.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як розповіли свідки пригоди - в момент зіткнення не працювали світлофори, і, за правилами, водій мікроавтобуса, повертаючи наліво, мав би пропустити Lexus. Проте, з незрозумілих причин, цього не зробив.

Лікарі «швидкої», що прибули на місце пригоди, надали першу медичну допомогу всім учасникам ДТП, проте від госпіталізації всі відмовились.

Як повідомлялося, 17 лютого у Солом'янському районі столиці після зіткнення трьох авто виник конфлікт між учасниками ДТП.