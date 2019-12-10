П’яний та зухвалий: на Київщині водій без прав вп’яте за рік сів за кермо у стані сп’яніння



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Водій відмовився проходити тест на стан сп'яніння

Цього року водій вп’яте знехтував правилами дорожнього руху та сів за кермо у стані сп’яніння

У ніч на вівторок, 10 грудня, на стаціонарному посту «Березань» екіпаж бориспільських інспекторів помітив транспортний засіб ВАЗ 21011, який підозріло маневрував дорогою. Патрульні зупинили автівку.

Під час спілкування у водія були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків 42-річний водій категорично відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Виявилось, що з чоловіком це трапилось не вперше цього року. Вже вп’яте цей водій знехтував правилами дорожнього руху та сів за кермо у стані сп’яніння, за що і отримував відповідні адмінматеріали від патрульних.

На додачу, інспектори з’ясували, що минулого року суд позбавив водія-порушника права керування на 10 років та наклав стягнення 40 800 гривень.

За вчинені порушення на чоловіка патрульні винесли постанову за ч.4 ст.126 (керування особою, позбавленою права керування транспортним засобом) КУпАП та склали адміністративний протокол за ч.3 ст.130 (керування у стані сп’яніння або відмова проходження огляду на стан сп’яніння втретє за рік) КУпАП.

Водія відсторонено від керування, а транспортний засіб передано під розписку іншому водієві.

Як повідомлялося, з 2-го по 8 грудня київські патрульні склали 237 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.