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    Новини

    П’яний утікач на Peugeot розбив автомобіль поліції (фото)

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    Чоловік покинув автомобіль на дорозі та почав тікати - П’яний утікач на Peugeot розбив автомобіль поліції (фото)
    Чоловік покинув автомобіль на дорозі та почав тікати
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Стан алкогольного сп'яніння водія перевищував дозволений рівень у понад 14 разів

    У Києві на лінію 102 звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік забрав з квартири ключі від автомобіля Peugeot та грошові кошти. Зупинити чоловіка вона не змогла, він сів в автомобіль та поїхав. Зі слів заявниці, він був сильно п'яний.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    На бульварі Кольцова один з автопатрулів виявив Peugeot, який рухався назустріч. Керманич також помітив патрульних, покинув автомобіль на дорозі та почав тікати. При цьому Peugeot продовжив самовільний рух та здійснив наїзд на службовий автомобіль Renault. Патрульні швидко наздогнали втікача й повернули на місце пригоди.

    Інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, результат огляду — 2,82 проміле, що більше ніж у 14 разів перевищує дозволений рівень.

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    П’яний утікач на Peugeot розбив автомобіль поліції (фото)
    П’яний утікач на Peugeot розбив автомобіль поліції (фото)

    На керманича склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за 1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин та перевірки інформації про заволодіння автомобілем.

    Національна поліція України ДТП Київ водій викрадення автомобіль
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