П’ять років в’язниці загрожує чоловікові, який вдарив цеглиною депутата Київради



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Проти нападника відкрито кримінальне провадження за статтею насильство щодо службової особи

Затриманим виявився чоловік 1976 року народження з Одеської області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався

У столичному управлінні Національної поліції повідомили, що чоловікові, який 19 вересня вдарив цеглиною по голові депутата Київради Володимира Назаренка, загрожує п’ять років в’язниці.

Про це повідомили в управлінні Національної поліції м.Київ.

Зазначається, що проти нападника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 (насильство щодо службової особи) КК України.

У поліції поінформували, що затриманим виявився чоловік 1976 року народження з Одеської області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Нагадаємо, 19 вересня у Києві столичного депутата вдарили цеглиною по голові. Володимир Назаренко отримав удар цеглиною по голові на території незаконної забудови на вулиці Залізничній, 32 під час виконання своїх депутатських обов’язків.