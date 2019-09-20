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    Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку

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    Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку

    Підозрюваний пограбував 80-річну жительку Калинівського району

    Для затримання підозрюваного на території області вводилась спеціальна операція «Перехват».  Автомобіль таксі, в якому перебував правопорушник, поліцейські зупинили на в’їзді у Вінницю 18 вересня. Найближчим часом затриманому оголосять підозру та оберуть міру запобіжного заходу.

    За словами начальника калинівської поліції Петра Скічка, до будинку 80-річної жительки села Первомайське зловмисник проник через вікно вранці 18 вересня. Відібравши у жінки гаманець з грошима та мобільний телефон,  правопорушник втік з місця злочину.

    Проведеними першочерговими слідчими та розшуковими заходами, оперативники встановили особу грабіжника. До злочину виявися причетним 33-річний місцевий житель. В цьому році він  звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за  крадіжки.  Після звільнення чоловік порушив правила адміністративного нагляду, за що розшукувався поліцією. 

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    Затримали підозрюваного в день вчинення злочину на вулиці Київській у м. Вінниці під час проведення поліцейської операції. Чоловік їхав у таксі до обласного центру.

    Правопорушник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
    Частину відібраних у пенсіонерки коштів у зловмисника вилучено. Загалом у жінки нападник забрав  понад 20 тисяч гривень.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання - до 6 років позбавлення волі.

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