Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку



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Підозрюваний пограбував 80-річну жительку Калинівського району

Для затримання підозрюваного на території області вводилась спеціальна операція «Перехват». Автомобіль таксі, в якому перебував правопорушник, поліцейські зупинили на в’їзді у Вінницю 18 вересня. Найближчим часом затриманому оголосять підозру та оберуть міру запобіжного заходу.

За словами начальника калинівської поліції Петра Скічка, до будинку 80-річної жительки села Первомайське зловмисник проник через вікно вранці 18 вересня. Відібравши у жінки гаманець з грошима та мобільний телефон, правопорушник втік з місця злочину.

Проведеними першочерговими слідчими та розшуковими заходами, оперативники встановили особу грабіжника. До злочину виявися причетним 33-річний місцевий житель. В цьому році він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки. Після звільнення чоловік порушив правила адміністративного нагляду, за що розшукувався поліцією.

Затримали підозрюваного в день вчинення злочину на вулиці Київській у м. Вінниці під час проведення поліцейської операції. Чоловік їхав у таксі до обласного центру.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Частину відібраних у пенсіонерки коштів у зловмисника вилучено. Загалом у жінки нападник забрав понад 20 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання - до 6 років позбавлення волі.