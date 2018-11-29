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    П’ята річниця розгону Євромайдану: у Києві відбудеться факельна хода

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    Початок факельної ходи о 16:00 - П’ята річниця розгону Євромайдану: у Києві відбудеться факельна хода
    Початок факельної ходи о 16:00

    Учасники ходи пройдуть від Майдану Незалежності до будівлі МВС

    У четвер, 29 листопада, в Києві на Майдані Незалежності у п’яту річницю розгону Євромайдану відбудеться факельно-фаєрна хода до Міністерства внутрішніх справ.

    Учасники вимагають конкретних результатів розслідування злочинів, вчинених під час Революції гідності.

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    Хода розпочнеться о 16:00 на Майдані Незалежності.

    Нагадаємо, 21 листопада Україна відзначала початок Революції гідності. У Києві відбувся ряд заходів, присвячених річниці Майдану: поминальний молебень, хода студентів, виставки, а в Українському домі концерт Шлях гідності.

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    Джерело: Українські новини

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