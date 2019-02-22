П’ятий рік війни: у Києві сотні бомбосховищ не готові для використання документ



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Із більш як 500 бомбосховищ готові до використання лише 200

Сотні захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ) столиці не готові до використання за прямим призначенням. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

У відповіді на офіційне звернення депутата Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві повідомило, що на сьогодні у столиці налічується 515 захисних споруд цивільного захисту.

«З них 202 - «готові», 217 - «обмежено готові», ще 96 - «не готові» для використання за призначенням. Загальний статус стану сховищ оцінюється як «обмежено готові», - написав Пабат.

Він також повідомив, що 3 грудня 2018 року рятувальники спільно з чиновниками перевірили укриття. «Не тому, що 5-й рік військових дій, а як зазначалося в офіційному релізі заходу: «у зв'язку з частими зверненнями громадян та представників ЗМІ до Головного управління ДСНС у Києві з приводу неточностей місць розташування простих укриттів і споруд подвійного призначення міста Києва на інтерактивній карті, яка складена у КМДА», - зазначив депутат.

Як повідомлялося, у київському метрополітені планується ремонт бомбосховищ. Бомбосховища відремонтують на синій лінії метро від станції «Контрактова площа» до станції «Либідська». Після закінчення будівництва підземка зможе забезпечити пасажирів оновленими об'єктами цивільної оборони, захисту персоналу та населення у воєнний час.