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Кличко повідомив про пожежу у столиці внаслідок ракетної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко повідомив про пожежу у столиці внаслідок ракетної атаки
Пожежа виникла на нежитловому об‘єкті
фото ілюстративне

На місці пожежі працюють рятувальні служби 

Унаслідок ворожої атаки на столицю у Голосіївському районі виникла пожежа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об‘єкті. Попередньо – внаслідок ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину. Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також в КМВА повідомили, про влучання ворожої ракети. «Ракетна атака на Київ. Попередня інформація. Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації», – йдеться у повідомленні. Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет.

Також внаслідок ранкової російської атаки на Київщину пошкоджено 18 приватних будинків.

Теги: обстріл ракета росіяни Telegram Київщина Віталій Кличко пожежа

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