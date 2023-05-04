Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже чотири години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже чотири години
фото з відкритих джерел

Росіяни тероризували Україну «Шахедами»

У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників, імовірно, типу «Шахед», а по Запоріжжю фіксувалися пуски зенітно-ракетних комплексів С-300.

Мапа тривог виглядала так:

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже чотири години фото 1

Нагадаємо, що в ніч на 4 травня в Одесі під час повітряної тривоги прогриміло щонайменше сім вибухів, у місті працювали сили протиповітряної оборони. Також вибухи пролунали в Києві, влада повідомляла про роботу ППО в столиці. Крім того, вибухи прогриміли в Запоріжжі

До відома, завершився 434-й день повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Загалом ворог завдав два ракетні та 41 авіаційний удари, здійснив приблизно 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: небезпека ворог тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині у домівках українців завжди є електроенергія
Ракетний удар по Україні: чому російські пропагандисти шоковані
1 травня, 10:45
Ворог здійснив запуск ракет з акваторії Каспійського моря
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
1 травня, 06:46
ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ
ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня
27 квiтня, 21:30

Події в Україні

Тривають запеклі бої за Бахмут, окупанти наступають на чотирьох напрямках: дані Генштабу
Тривають запеклі бої за Бахмут, окупанти наступають на чотирьох напрямках: дані Генштабу
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже чотири години
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже чотири години
Розвідка повідомила, як окупанти готуються до оборони Маріуполя
Розвідка повідомила, як окупанти готуються до оборони Маріуполя
В Одесі пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі пролунали вибухи (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
У Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
17K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
13K
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
11K
Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю
6374
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3953
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

Новини

На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту