У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже чотири години

Росіяни тероризували Україну «Шахедами»

У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

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Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників, імовірно, типу «Шахед», а по Запоріжжю фіксувалися пуски зенітно-ракетних комплексів С-300.

Мапа тривог виглядала так:

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Нагадаємо, що в ніч на 4 травня в Одесі під час повітряної тривоги прогриміло щонайменше сім вибухів, у місті працювали сили протиповітряної оборони. Також вибухи пролунали в Києві, влада повідомляла про роботу ППО в столиці. Крім того, вибухи прогриміли в Запоріжжі.

До відома, завершився 434-й день повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Загалом ворог завдав два ракетні та 41 авіаційний удари, здійснив приблизно 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.