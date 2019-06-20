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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: як зміниться робота транспорту

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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: як зміниться робота транспорту

    Рух трамваїв №1 і №3 буде обмежено

    У зв’язку із початком 22 червня капітального ремонту шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин (біля платформи «Борщагівка») рух трамваїв №1 і №3 буде обмежено. Про це повідомили повідомили у КП «Київпастранс»,

    На час реконструкції задля забезпечення належного перевезення пасажирів «Київпастранс» організовує наступні маршрути:

    • трамвайний маршрут № 2: від просп. Академіка Корольова до станції «Ромена Роллана» (безкоштовний маршрут);
    • автобусний маршрут № 3Т: від станції «Кільцева дорога» до станції «Старовокзальна» через просп. Леся Курбаса, просп. Космонавта Комарова;
    • автобусний маршрут № 4: від Михайлівської Борщагівки до Індустріального шляхопроводу через просп. Відрадний.

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    Як повідомлялося, з 22 червня буде розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу.

    Попередньо вказану споруду було визнано аварійно-небезпечною. Технічний стан підтримувався протиаварійними заходами КП «Київавтошляхміст», що входить до складу КК «Київавтодор».

    Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

    У зв’язку з виконанням ремонтних робіт з 00.00 год. 22 червня по шляхопроводу рух у напрямку центру міста буде обмежено.

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