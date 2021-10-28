Ремонт Південного мосту відкладається
Через похолодання ремонтні роботи призупинили
Другий етап ремонту Південного мосту, що з’єднує Столичне шосе з проспектом Бажана, мав завершитися до середини грудня. Але ремонтники виконали частину робіт і призупинили їх через похолодання.
У пресслужбі комунальної корпорації «Київавтодор» «Вечірньому Києву» пояснили, що заміна деформаційних швів на мосту вимагає певних погодних умов, оскільки під час цього виконується бетонування. Відтак, аби витримати усі технології робіт, ремонт перенесли на теплу пору.
Зараз дорожники досі продовжують ремонтувати опори під мостом у напрямку правого берега (зі сторони станції метро «Славутич»). Однак при цьому рух транспорту по переправі не обмежують.
На Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 – очікують заміни.
У поточному році передбачалося виконати заміну 4-6 одиниць деформаційних швів орієнтовною вартістю 42 млн грн. Заміну всіх деформаційних швів заплановано виконати до 2023 року
Як відомо, на естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали на початку серпня, тривали під проїжджою частиною. З 2 жовтня розпочався ремонт на проїжджій частині мосту, зокрема у напрямку лівого берега. Повідомлялося, що ремонтні роботи триватимуть до середини грудня.
Також відомо, що ремонтні роботи на Південному мосту у Києві можуть бути завершені до 2023 року.
- 2004 рік – ремонт деформаційних швів;
- 2007 рік – ремонт і фарбування вант;
- 2009-2010 роки – ремонт мостового полотна залізобетонної бетонної частини прогонової будови з заміною гідроізоляції та асфальтобетонного покриття;
- 2015-2016 роки – капітальний ремонт на металевій частині мосту