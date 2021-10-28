Ремонт Південного мосту відкладається

Під час ремонтних робіт рух на Південному мосту частково обмежується

Через похолодання ремонтні роботи призупинили

Другий етап ремонту Південного мосту, що з’єднує Столичне шосе з проспектом Бажана, мав завершитися до середини грудня. Але ремонтники виконали частину робіт і призупинили їх через похолодання.

У пресслужбі комунальної корпорації «Київавтодор» «Вечірньому Києву» пояснили, що заміна деформаційних швів на мосту вимагає певних погодних умов, оскільки під час цього виконується бетонування. Відтак, аби витримати усі технології робіт, ремонт перенесли на теплу пору.

Зараз дорожники досі продовжують ремонтувати опори під мостом у напрямку правого берега (зі сторони станції метро «Славутич»). Однак при цьому рух транспорту по переправі не обмежують.

На Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 – очікують заміни.

У поточному році передбачалося виконати заміну 4-6 одиниць деформаційних швів орієнтовною вартістю 42 млн грн. Заміну всіх деформаційних швів заплановано виконати до 2023 року

Як відомо, на естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали на початку серпня, тривали під проїжджою частиною. З 2 жовтня розпочався ремонт на проїжджій частині мосту, зокрема у напрямку лівого берега. Повідомлялося, що ремонтні роботи триватимуть до середини грудня.

Також відомо, що ремонтні роботи на Південному мосту у Києві можуть бути завершені до 2023 року.

Південний міст через річку Дніпро побудували у 1990 році. З 1992 року ним почався рух поїздів метрополітену Сирецько-Печерської лінії.

За роки експлуатації на Південному мосту проводили такі роботи: