Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ремонт тунелю на синій гілці метро: оприлюднено деталі проєкту

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кошторисна вартість капітального ремонту становить 1,84 млрд грн
фото з відкритих джерел

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало позитивний експертний звіт державної експертизи про розгляд робочого проєкту з капітального ремонту перегінного тунелю колії № 1 між станціями «Тараса Шевченка» – «Почайна» Оболонсько-Теремківської лінії. Водночас у підприємстві зазначають, що ділянка перебуває під постійним наглядом профільних фахівців. Проводяться всі необхідні регламентні роботи з утримання та обслуговування перегінного тунелю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Повідомляється, що загрози для руху поїздів і безпечного перевезення пасажирів немає. Київський метрополітен працює у звичайному режимі. Станції «Тараса Шевченка» та «Почайна» функціонують без змін, перевезення пасажирів здійснюються відповідно до графіків руху.

Чому потрібен ремонт

У метрополітені пояснюють, що перегінні тунелі на цій ділянці збудували у 1978–1980 роках у складних гідрогеологічних умовах, водонасичених ґрунтах із прошарками піску та суглинків, які змінюють свої властивості під впливом вібрацій. Тунельна оправа виконана з чавунних тюбінгів із залізобетонними елементами. 

Зазначається, що фахівці протягом багатьох років здійснюють постійний моніторинг цієї ділянки та застосовують інженерні заходи для зменшення впливу ґрунтових процесів. Водночас за результатами технічного обстеження встановили необхідність виконання капітального ремонту перегінного тунелю. Загальний термін комплексу робіт відповідно до проєкту становитиме до 23 місяців.

Як проводитимуть роботи

Проєкт капітального ремонту передбачає комплекс інженерних заходів, зокрема:

  • укріплення ґрунтів;
  • ремонт конструкцій тунелю та елементів верхньої будови колії;
  • встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруди.

Повідомляється, що частину робіт планують виконувати з поверхні землі шляхом розроблення котловану. Це також передбачатиме перенесення та перекладання інженерних мереж.

Наразі опрацьовують два можливі варіанти проведення ремонту. Перший – без змін у русі поїздів, із розкриттям котловану, зняттям навантаження та поверненням споруди до проєктних параметрів. Другий – із можливою тимчасовою зміною в організації руху поїздів, зокрема зі збільшенням тривалості нічного «вікна» та коригуванням графіку у вихідні дні.

В даний момент триває підготовка документації для проведення процедури закупівлі робіт. 

Зазначається, що кошторисна вартість капітального ремонту становить 1,84 млрд грн. Про оголошення тендеру та подальші етапи реалізації проєкту в КП «Київський метрополітен» повідомлять додатково.

У КМДА наголосили, що капітальні ремонти тунелів є поширеною практикою для метрополітенів у світі, оскільки підземна інфраструктура потребує регулярного оновлення для безпечної експлуатації.

Зокрема, масштабну реконструкцію тунелів і колій провели під час модернізації лінії М3 у Будапешті. Вона тривала кілька років і включала комплексне оновлення підземної інфраструктури метрополітену.

Такі роботи дозволяють покращити технічний стан споруд, продовжити термін їх експлуатації та забезпечити надійні перевезення пасажирів.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року у Києві було закрито станції метро синьої гілки. Не працювали «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром» та «Теремки». Причиною цього стало проникнення води всередину тунелю між «Либідською» та «Деміївською».

Обмеження руху тривали протягом пів року. З 13 грудня 2023 року у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсував «човниковий» рух поїздів

Теги: Київ метро ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua