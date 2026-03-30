Ремонт тунелю на синій гілці метро: оприлюднено деталі проєкту

Проєкт капітального ремонту передбачає комплекс інженерних заходів

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало позитивний експертний звіт державної експертизи про розгляд робочого проєкту з капітального ремонту перегінного тунелю колії № 1 між станціями «Тараса Шевченка» – «Почайна» Оболонсько-Теремківської лінії. Водночас у підприємстві зазначають, що ділянка перебуває під постійним наглядом профільних фахівців. Проводяться всі необхідні регламентні роботи з утримання та обслуговування перегінного тунелю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Повідомляється, що загрози для руху поїздів і безпечного перевезення пасажирів немає. Київський метрополітен працює у звичайному режимі. Станції «Тараса Шевченка» та «Почайна» функціонують без змін, перевезення пасажирів здійснюються відповідно до графіків руху.

Чому потрібен ремонт

У метрополітені пояснюють, що перегінні тунелі на цій ділянці збудували у 1978–1980 роках у складних гідрогеологічних умовах, водонасичених ґрунтах із прошарками піску та суглинків, які змінюють свої властивості під впливом вібрацій. Тунельна оправа виконана з чавунних тюбінгів із залізобетонними елементами.

Зазначається, що фахівці протягом багатьох років здійснюють постійний моніторинг цієї ділянки та застосовують інженерні заходи для зменшення впливу ґрунтових процесів. Водночас за результатами технічного обстеження встановили необхідність виконання капітального ремонту перегінного тунелю. Загальний термін комплексу робіт відповідно до проєкту становитиме до 23 місяців.

Як проводитимуть роботи

Проєкт капітального ремонту передбачає комплекс інженерних заходів, зокрема:

укріплення ґрунтів;

ремонт конструкцій тунелю та елементів верхньої будови колії;

встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруди.

Повідомляється, що частину робіт планують виконувати з поверхні землі шляхом розроблення котловану. Це також передбачатиме перенесення та перекладання інженерних мереж.

Наразі опрацьовують два можливі варіанти проведення ремонту. Перший – без змін у русі поїздів, із розкриттям котловану, зняттям навантаження та поверненням споруди до проєктних параметрів. Другий – із можливою тимчасовою зміною в організації руху поїздів, зокрема зі збільшенням тривалості нічного «вікна» та коригуванням графіку у вихідні дні.

В даний момент триває підготовка документації для проведення процедури закупівлі робіт.

Зазначається, що кошторисна вартість капітального ремонту становить 1,84 млрд грн. Про оголошення тендеру та подальші етапи реалізації проєкту в КП «Київський метрополітен» повідомлять додатково.

У КМДА наголосили, що капітальні ремонти тунелів є поширеною практикою для метрополітенів у світі, оскільки підземна інфраструктура потребує регулярного оновлення для безпечної експлуатації.

Зокрема, масштабну реконструкцію тунелів і колій провели під час модернізації лінії М3 у Будапешті. Вона тривала кілька років і включала комплексне оновлення підземної інфраструктури метрополітену.

Такі роботи дозволяють покращити технічний стан споруд, продовжити термін їх експлуатації та забезпечити надійні перевезення пасажирів.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року у Києві було закрито станції метро синьої гілки. Не працювали «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром» та «Теремки». Причиною цього стало проникнення води всередину тунелю між «Либідською» та «Деміївською».

Обмеження руху тривали протягом пів року. З 13 грудня 2023 року у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсував «човниковий» рух поїздів.