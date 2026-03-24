Фіктивна інвалідність за $32 тис.: у Києві викрито схему втечі військовозобовʼязаних за кордон

Ірина Міллер
фото: Національна поліція України/Facebook

Фігуранту справи загрожує до дев’яти років позбавлення волі

У Києві правоохоронці викрили схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  пресслужбу Національної поліції України.

У ході слідства було встановлено, що зловмисник пообіцяв 33-річному мешканцю Київщини за неправомірну вигоду у розмірі $7 тис. зняти його з розшуку у базі «Оберіг». Надалі фігурант запропонував клієнтові повне вирішення питання, що передбачало оформлення через знайомих у медичних установах пакета документів про встановлення групи інвалідності. Така послуга, що давала підстави для перетину державного кордону, коштувала додаткові $25 тис.

Правоохоронці задокументували отримання першої частини обумовленої суми, а згодом затримали ділка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час отримання $25 тис.

Підозрюваного затримано під час отримання $25 тис.
Підозрюваного затримано під час отримання $25 тис.
фото: Національна поліція України

На підставі зібраних доказів слідчий повідомив затриманому про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, яка стосується організації та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Наразі фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, міграційна поліція Вінниччини викрила подружжя, яке заробляло на незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон. За даними справи, фігуранти за $6,5 тис. надавали «клієнтам» комплекс послуг. Вони зустрічали їх у заздалегідь узгодженому місці та на власному авто доставляли до прикордонної смуги, оминаючи блокпости. Під час поїздки детально інструктували щодо способу й місця перетину кордону. Щоб не привертати уваги, «пасажирів» маскували – ховали під ковдрою на задньому сидінні автомобіля.

Раніше прикордонники Могилів-Подільського загону завадили спробі незаконного перетину кордону 44-річним киянином. Чоловік намагався виїхати з України, видаючи свою 80-річну тещу за дружину.

