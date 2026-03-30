Тимчасовий прем’єр Болгарії прибув до Києва

Під час візиту прем'єр-міністр Болгарії планує провести низку зустрічей

До Києва прибули виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Андрій Гюров та низка міністрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinite.

Тимчасового прем’єра супроводжує делегація, до складу якої входять кілька ключових міністрів: міністр закордонних справ Надія Нейнська, міністр транспорту та зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергій Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.

Після прибуття на залізничний вокзал столиці болгарських високопосадовців зустріла заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Під час візиту прем'єр-міністр Болгарії планує провести низку зустрічей на високому рівні з керівництвом України, зокрема переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденко та головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Очікується, що обговорення відбудуться в рамках поточного двостороннього співробітництва між двома країнами.

Нагадаємо, у лютому 2026 року прем'єр-міністром Болгарії став заступник голови Болгарського народного банку Андрій Гюров. Йому доручено підготувати країну до проведення позачергових парламентських виборів, на які покладають сподівання щодо вирішення тривалої політичної кризи.

Країна вже тривалий час перебуває в умовах постійних парламентських конфліктів і неспроможності розрізнених політичних сил сформувати дієздатну коаліцію, що зумовлює проведення нових виборів.