Тимчасовий прем’єр Болгарії прибув до Києва

Андрій Гюров приїхав до Києва із міністрами
фото: Novinite

Під час візиту прем'єр-міністр Болгарії планує провести низку зустрічей

До Києва прибули виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Андрій Гюров та низка міністрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinite.

Тимчасового прем’єра супроводжує делегація, до складу якої входять кілька ключових міністрів: міністр закордонних справ Надія Нейнська, міністр транспорту та зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергій Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.

Після прибуття на залізничний вокзал столиці болгарських високопосадовців зустріла заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Під час візиту прем'єр-міністр Болгарії планує провести низку зустрічей на високому рівні з керівництвом України, зокрема переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденко та головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Очікується, що обговорення відбудуться в рамках поточного двостороннього співробітництва між двома країнами.

Нагадаємо, у лютому 2026 року прем'єр-міністром Болгарії став заступник голови Болгарського народного банку Андрій Гюров. Йому доручено підготувати країну до проведення позачергових парламентських виборів, на які покладають сподівання щодо вирішення тривалої політичної кризи.

Країна вже тривалий час перебуває в умовах постійних парламентських конфліктів і неспроможності розрізнених політичних сил сформувати дієздатну коаліцію, що зумовлює проведення нових виборів.

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 11:51
Дерево перебуває в хорошому фізіологічному стані
У Києві 300-річний Дуб Миколи Пимоненка оголошено пам’яткою природи: де він росте
27 березня, 13:08
Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події
Поліція Києва перевіряє заяву ветерана про побиття у ТЦК Шевченківського району
20 березня, 16:07
Перше в Україні вуличне табло, яке транслює інформацію про графік руху потягів
На паркінгу Центрального вокзалу в Києві зʼявився екран з інформацією про прибуття потягів
20 березня, 10:54
Ліну Костенко вітають з Днем народження
Хто вітав Ліну Костенко. Фото з Дня народження Легенди
19 березня, 22:13
Шон Пенн (праворуч) неодноразово відвідував Україну з початку великої війни
Шон Пенн прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
16 березня, 17:28
Уламки безпілотника димляться під Монументом Незалежності на Майдані
Уламки ворожого дрона впали біля підніжжя Монумента Незалежності в Києві (відео)
16 березня, 10:07
Клініка «Добробут» перепросила Андрія Павленка за прикрість та попросила повідомити в приватні повідомлення деталі візиту
У Києві педіатр приватної клініки відмовилася спілкуватися з маленьким пацієнтом українською
14 березня, 22:41
Правоохоронці нагадують, що користувачі електросамокатів повинні дотримуватися правил дорожнього руху
У Києві підліток на електросамокаті збив жінку: постраждалу госпіталізували
7 березня, 20:36

Новини

Тимчасовий прем’єр Болгарії прибув до Києва
Тимчасовий прем’єр Болгарії прибув до Києва
Помер Віллен Новак: що відомо про видатного українського режисера
Помер Віллен Новак: що відомо про видатного українського режисера
Нічна атака на Одещину: ворог поцілив в об’єкт енергетики, жителі області залишилися без світла
Нічна атака на Одещину: ворог поцілив в об’єкт енергетики, жителі області залишилися без світла
Стрілянина в Одесі: з'явилися кадри з бодікамер патрульних, які затримали озброєного чоловіка
Стрілянина в Одесі: з'явилися кадри з бодікамер патрульних, які затримали озброєного чоловіка
В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці
В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці
Кількість жертв нічної атаки на Одесу зросла: з-під завалів дістали тіло другої загиблої особи
Кількість жертв нічної атаки на Одесу зросла: з-під завалів дістали тіло другої загиблої особи

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
