На Севастопольській площі на тиждень обмежать рух

На шляхопроводі на Севастопольській площі розпочався новий етап ремонту споруди

До 22:00 8 липня на Севастопольській площі частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На шляхопроводі на Севастопольській площі розпочався новий етап ремонту споруди. Зокрема, у рамках робіт замінять гідроізоляцію й асфальтове покриття.

Як і під час першого етапу, значну частину робіт виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежено.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

На 40 об’єктах дорожньої інфраструктури столиці відбуваються масштабні ремонти. Роботи проводять у цілодобовому режимі без вихідних, аби якнайшвидше завершити та зняти обмеження руху транспорту.

Також до 18 липня на вулиці Генерала Алмазова буде частково обмежено рух транспорту.

З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекриють рух транспорту.

А дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві, які мали розпочатися в червні, перенесено на липень-серпень.