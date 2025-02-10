Проти режисера Білоуса відкрито кримінальне провадження щодо сексуального насилля
До Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації столичного університету
Полія Києва повідомила, що розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету. Про це повідомляє пресслужба поліції.
У повідомленні зазначено, що про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Зокрема, до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу.
«Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває», – йдеться у повідомленні.
Під будівлею Молодого театру 10 лютого розпочалася акція на підтримку 46 акторів і акторок, що висловили вимогу усунути Андрія Білоуса від виконання обов'язків директора та художнього керівника Молодого театру на час слідства.
Нагадаємо, театральна спільнота закликає підтримати протест проти рішення КМДА не звільняти з Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних домаганнях.
31 січня стало відомо, що актори та працівники Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора – художнього керівника закладу на час розслідування. Режисера звинувачують у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток університету Карпенка-Карого.
Заяву підтримало 46 працівників, а 94 виступило за те, щоб залишити Білоуса на посаді.
Департамент культури КМДА не знайшов підстав звільнити керівника Молодого театру — зробити це можна буде тільки за ухвалою суду. Це рішення викликало бурхливу реакцію в театральної спільноти.
Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, біля Молодого театру відбулася акція з вимогою відсторонити художнього керівника закладу Андрія Білоуса, який звинувачується у сексуальних домаганнях. Студенти та активісти вийшли під стіни Молодого театру із закликами до влади Києва відсторонити Андрія Білоуса від посади через звинувачення у сексуальних домаганнях.
Раніше повідомлялося, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса».
Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року.
Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію.
Також стало відомо, що викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.
Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк заявив, що наразі немає підстав для відсторонення художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, від роботи.
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