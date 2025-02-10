Проти режисера Білоуса відкрито кримінальне провадження щодо сексуального насилля

Сьогодні, 10 лютого, біля Молодого театру відбулася акція з вимогою відсторонити художнього керівника закладу Андрія Білоуса, який звинувачується у сексуальних домаганнях

До Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації столичного університету

Полія Києва повідомила, що розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету. Про це повідомляє пресслужба поліції.

У повідомленні зазначено, що про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Зокрема, до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу.

«Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває», – йдеться у повідомленні.

Під будівлею Молодого театру 10 лютого розпочалася акція на підтримку 46 акторів і акторок, що висловили вимогу усунути Андрія Білоуса від виконання обов'язків директора та художнього керівника Молодого театру на час слідства.

Нагадаємо, театральна спільнота закликає підтримати протест проти рішення КМДА не звільняти з Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних домаганнях.

31 січня стало відомо, що актори та працівники Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора – художнього керівника закладу на час розслідування. Режисера звинувачують у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток університету Карпенка-Карого.

Заяву підтримало 46 працівників, а 94 виступило за те, щоб залишити Білоуса на посаді.

Департамент культури КМДА не знайшов підстав звільнити керівника Молодого театру — зробити це можна буде тільки за ухвалою суду. Це рішення викликало бурхливу реакцію в театральної спільноти.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, біля Молодого театру відбулася акція з вимогою відсторонити художнього керівника закладу Андрія Білоуса, який звинувачується у сексуальних домаганнях. Студенти та активісти вийшли під стіни Молодого театру із закликами до влади Києва відсторонити Андрія Білоуса від посади через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Раніше повідомлялося, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса».

Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію.

Також стало відомо, що викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк заявив, що наразі немає підстав для відсторонення художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, від роботи.