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У Києві на території Дарницького лісопаркового господарства впала ракета

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві на території Дарницького лісопаркового господарства впала ракета
Окупанти пошкодили
фото: Facebook/КМДА

З початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено понад 1 300 дерев у Святошинському лісопарковому господарстві

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на території комунального підприємства «Святошинське лісопаркове господарство» пошкоджено близько 80 дерев. Також пошкоджень зазнала ділянка на території КП «Дарницьке лісопаркове господарство». Так, на галявині утворилася вирва глибиною близько 3 м. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

«Російські атаки з повітря не тільки призводять до руйнування інфраструктури в місті, але продовжують нищити нашу природу. Сьогодні внаслідок ранкової масованої атаки пошкоджень зазнали близько 80 дерев у Святошинському лісопарковому господарстві. Також ракета впала на території Дарницького лісопаркового господарства. Вона не розірвалася, однак утворила глибоку вирву глибиною близько трьох метрів. На щастя, ані люди, ані дерева внаслідок цього інциденту не постраждали», – зазначив Володимир Прокопів.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, у новому сезоні лісопаркові господарства, крім планових висадок, додатково заліснять ділянки, пошкоджені ракетною атакою.

«Минулого року на території міських лісів наші комунальники планово висадили 321 тис. сіянців, заліснивши 13,5 га території. Крім того, були додатково заліснені постраждалі ділянки. Цьогоріч ми продовжимо планово висаджувати ліс, а також відновлювати ділянки, постраждалі внаслідок ворожих дій», – сказав Олександр Возний.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено понад 1 300 дерев у Святошинському лісопарковому господарстві та 0,5 га лісних територій Дарницьке лісопаркове господарство.

Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.

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Теги: війна Київ обстріл ліс

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