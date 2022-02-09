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    Річка Либідь потопає від сміття: фото жахливого стану водойми

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    Річки Либідь поблизу вулиці Антоновича - Річка Либідь потопає від сміття: фото жахливого стану водойми
    Річки Либідь поблизу вулиці Антоновича
    фото: Типовий Київ

    У річці плавають пакети, а довкола повно сміття

    У мережі з'явились фото однієї з найстаріших річок Києва – Либіді. Жахливий стан водойми поблизу вулиці Антоновича показали на сторінці «Типовий Київ» у Facebook.

    На фото видно сміття, пакети, що плаває в самій річці та доріжку побутових та пластикових відходів біля неї.

    «Ось вам трішки світлин річки Либідь поблизу вулиці Антоновича. Хоча там вже скоро сміття буде більше, ніж самої річки», – йдеться в описі до фото.

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    Річка Либідь потопає від сміття: фото жахливого стану водойми
    Річка Либідь потопає від сміття: фото жахливого стану водойми
    Річка Либідь потопає від сміття: фото жахливого стану водойми
    Річка Либідь потопає від сміття: фото жахливого стану водойми

    Як раніше повідомлялося, у мережі показали фото річки Глибочиці, яка нині закута у колектор.

    Нагадаємо, у столичному парку «Нивки» річка Сирець забарвилася в ядучо-зелений колір. Також минулого року річка Либідь у Києві стала яскраво-жовтою. У пробах води з русла виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку.

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    Теги: Київ сміття річка
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    Річка Либідь потопає від сміття: фото жахливого стану водойми