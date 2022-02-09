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    Біля станції метро «Голосіївська» палає будинок (відео)

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    На місці працює три одиниці техніки та 13 осіб особового складу рятувальників - Біля станції метро «Голосіївська» палає будинок (відео)
    На місці працює три одиниці техніки та 13 осіб особового складу рятувальників
    фото скріншот відео

    Інформації про жертв та постраждалих немає

    У Києві на проспекті Голосіївський, 74а сталася пожежа. Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

    Пожежа виникла на другому поверсі триповерхової відселеної будівлі на площі 20 кв. м.

    «Виклик 15:42, локалізація 16:04. На місці працює три одиниці техніки та 13 осіб особового складу», – зазначається у повідомленні.

    Інформації про жертв та постраждалих немає. Причину встановлюватимуть правоохоронці.

    Нагадаємо, у нічній пожежі на Оболоні загинув чоловік. Раніше повідомлялося, що на столичній Оболоні вночі згорів автомобіль. Нагадаємо, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Як раніше повідомлялося, у пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік.

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    Теги: пожежа Київ метро будинок
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    Біля станції метро «Голосіївська» палає будинок (відео)