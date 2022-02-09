Біля станції метро «Голосіївська» палає будинок (відео)

На місці працює три одиниці техніки та 13 осіб особового складу рятувальників

Інформації про жертв та постраждалих немає

У Києві на проспекті Голосіївський, 74а сталася пожежа. Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

Пожежа виникла на другому поверсі триповерхової відселеної будівлі на площі 20 кв. м.

«Виклик 15:42, локалізація 16:04. На місці працює три одиниці техніки та 13 осіб особового складу», – зазначається у повідомленні.

Інформації про жертв та постраждалих немає. Причину встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у нічній пожежі на Оболоні загинув чоловік. Раніше повідомлялося, що на столичній Оболоні вночі згорів автомобіль. Нагадаємо, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Як раніше повідомлялося, у пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік.