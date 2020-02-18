Київське «Динамо» знехтувало пам’яттю Героїв Небесної сотні



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20 лютого - День пам'яті Героїв Небесної сотні

В річницю розстрілів на Майдані команда київського «Динамо» проведе відкрите тренування першої команди та розважальну програму з конкурсами

Відповідне повідомлення вміщене на офіційному сайті команди київського «Динамо». Прес-служба інформує, що 20 лютого 2020 відбудеться відкрите тренування, а родзинкою події стануть - різноманітні конкурси та активності від партнерів і спонсорів «Динамо».

«Ми любимо і цінуємо наших уболівальників. Будемо раді кожному з вас на відкритому тренуванні «біло-синіх», - зазначається у прес-релізі. Але є одне але. 20 лютого – не звичайна дата, це День пам’яті Героїв Небесної сотні, що загинули від рук псів режиму Януковича шість років тому, зокрема – й на території біля стадіону «Динамо», де відбуватимуться згадані «конкурси».

З 2015 року указом президента 20 лютого є особливим днем й на законодавчому рівні. Також в цей день не можуть бути проведені розважальні заходи, а телеканали мають вилучити розважальні сюжети зі своєї програми передач.

І лише на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського буде лунати музика, будуть веселі конкурси та розважальна програма.

В зв’язку з цим виникає питання – це навмисний саботаж та неповага до пам’яті загиблих героїв чи банальна тупість менеджменту?

Нагадаємо, команда київського «Динамо» належить народному депутату від проросійської політичної сили ОПЗЖ Григорію Суркісу та його брату Ігору. Ще одним власником клубу є одіозний Віктор Медведчук.

Джерело: glavcom.ua