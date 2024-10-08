У Деснянському районі чоловік викрав автівку та вчинив ДТП

Крадію загрожує від трьох до п’яти років обмеженням волі

У Деснянському районі столиці водій Volkswagen не впорався з керуванням та наїхав на припарковані автівки. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

На місце події негайно під’їхали поліцейські, щоб допомогти. На щастя, ніхто не постраждав.Однак, як виявилось, керманич автомобіля був «під наркотиками». Пройти медичний огляд чоловік категорично відмовився.

Поліцейські почали оформлювати на нього адмінматеріали та з’ясували, що цю автівку розшукує власник, оскільки її викрали.

Тож ймовірного викрадача затримали і передали слідчим. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Крадію загрожує від трьох до п’яти років обмеженням волі.

Нагадаємо, на Бориспільщині зіткнулися автобус та легковик, внаслідок чого загинув водій авто. Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:00 7 жовтня на автодорозі Бориспіль-Переяслав, неподалік села Єрківці. Правоохоронці встановили що водій автомобіля Lada допустив виїзд на зустрічну смугу та зіткнення з автобусом Mercedes Sprinter. Внаслідок події водій легковика загинув на місці, а четверо пасажирів автобуса отримали тілесні травми.