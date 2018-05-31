Рок-гурт «Ляпіс-98» виступить на фестивалі «The місто» в Києві

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Цього року «Ляпіс-98» здійснить великий світовий тур

9 червня на території оранжереї ВДНГ відбудеться музично-гастрономічний фестиваль «The місто», в рамках якого дасть свій концерт панк-рок гурт «Ляпіс-98».

Організатори фестивалю обіцяють насичену денну программу для всієї родини – майстер класи, спортивні змагання, розваги та аніматори для дітей, конкурси, розіграші подарунків. Весь день на фестивальному майданчику буде працювати зона фудкортів, зі смаколиками на будь-який смак та гаманець.

Концерт гурту «Ляпіс-98» з програмою культового альбому «Ты кинула», якому цього року виповнюється 20 років, розпочнеться о 20:00. Вони виконають свої найкращі хіти «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Яблони», «Я верю», «Котик», «Африка», «Евпатория», «Капитал» та багато інших.

Після концерту вечірка продовжиться сетами від Dj Alexey Kostylev та Dj Tommy Lee.

Довідка:

«Ляпіс Трубецкой» - культова білоруська панк-рок-група. 25 років виступів, гастролей, роботи над новими хітами. Група «Ляпіс Трубецкой» випустила цілих 13 повноформатних альбомів до моменту, коли 31 серпня 2014 року Сергій Михалок повідомив про припинення діяльності колективу.

Але спадщина легендарної групи «Ляпіс Трубецькой» продовжує жити в рамках нового колективу Сергія Міхалка - оркестру «Ляпіс - 98». І ось у 2018 році культовому альбому «Ты кинула» - 20 років. Це абсолютно особлива дата, тому в честь такої події «Ляпіс-98» вирушає у великий світовий тур. Попереду концерти по всій Європі, Україні і Білорусі, потім колектив вирушить у США і Канаду.

«Альбом «Ты Кинула» став не тільки нашим дебютом, але і найпопулярнішим альбомом кінця 90-х. Ми миттєво перейшли з розряду артистів-початківців у Вищу Лігу рок-н-ролу з гастролями по всьому світу і переповненими стадіонами! Майже всі пісні стали народними хітами і їх знають напам'ять вже кілька поколінь фанів! Ми хочемо відсвяткувати ДН цієї епічної і знакової пластинки масштабним світовим туром», - поділився емоціями Сергій Міхалок.

«Ляпіс-98» - це барабани Дениса Шурова, бас - Дениса Стурченко, тромбон - Івана Галушко, труба - Владислава Сенкевича, гітара - Павла Третяка і, звичайно, вокал Сергія Михалка. Автор відеоінсталяцій - Руслан Вашкевич.

Кожен концерт «Ляпіс-98» - це аншлаги, улюблені хіти, які майже всі фанати знають напам'ять.