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    Рок-концерт вніс зміни у роботу київського метро

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    Станція метро &laquo;Олімпійська&raquo; не працюватиме&nbsp;з 19:00 до 20:00&nbsp; - Рок-концерт вніс зміни у роботу київського метро
    Станція метро «Олімпійська» не працюватиме з 19:00 до 20:00 

    Сьогодні на НСК «Олімпійський» виступить рок-гурт Imagine Dragons

    У п'ятницю, 31 серпня, з 19:00 до 20:00 зміниться режим роботи станцій київського метро «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту» через рок-концерт.

    Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», станція метро «Олімпійська» не працюватиме взагалі, станція метро «Площа Льва Толстого» буде закрита на вхід, а станція «Палац спорту» - на вихід.

    Крім того, можливе обмеження входу на ці станції після 23:00.

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    Як повідомляється на сайті НСК «Олімпійський», 31 серпня на стадіоні дасть сольний концерт американська рок-гурт Imagine Dragons.

    До слова, будівництво метро на Виноградар зависло, тендер призупинено

     

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