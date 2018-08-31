Рок-концерт вніс зміни у роботу київського метро



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Станція метро «Олімпійська» не працюватиме з 19:00 до 20:00

Сьогодні на НСК «Олімпійський» виступить рок-гурт Imagine Dragons

У п'ятницю, 31 серпня, з 19:00 до 20:00 зміниться режим роботи станцій київського метро «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту» через рок-концерт.

Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», станція метро «Олімпійська» не працюватиме взагалі, станція метро «Площа Льва Толстого» буде закрита на вхід, а станція «Палац спорту» - на вихід.

Крім того, можливе обмеження входу на ці станції після 23:00.

Як повідомляється на сайті НСК «Олімпійський», 31 серпня на стадіоні дасть сольний концерт американська рок-гурт Imagine Dragons.

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