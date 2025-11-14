Росія здійснює комбіновану атаку на Київ (оновлюється)

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 14 листопада російські терористи запустили у бік Києва та області балістичні, крилаті ракети та ударні безпілотники. Станом на 00:57 у столиці фіксуються перші наслідки атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичну владу.

01:17. За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, у Дарницькому районі уламки впали на територію школи, у цьому ж районі спалахнув автомобіль.

У Подільському районі за двома адресами виникли пожежі на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків.

У Дніпровському районі уламки безпілотників влучили по п'ятиповерхівці. Також відомо, що у цьому районі двоє постраждалих, дного з них медики госпіталізували.

01:04. Бригади медиків попрямували у Шевченківський, Дарницький та Дніпровський райони.

00:54. Очільник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що у Дніпровський район попрямувала бригада медиків. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі влучання БпЛА у житловий будинок. У Дарницькому районі палає автомобіль, також є звернення до медиків. Інформація уточнюється.

О 23:50 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.