У трьох районах столиці погіршилась якість повітря: дані моніторингу

Сьогодні, 5 листопада, у трьох районах столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря, найгірша якість повітря на Володимирському узвозі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингового сайту SaveEcoBot.

Згідно з інформацією, індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ станом на 09:00, 5 листопада 2025 року дорівнює 88.

Вологість повітря станом на 10:00 складає 98%.

Такий рівень забруднення вважається помірним. За даними екологів, він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей з підвищеною чутливістю.

Найбільш забрудненим є повітря у Деснянському, Шевченківському та Печерському районах столиці.

Найчистіше повітря вранці 5 листопада в Оболонському районі столиці інфографіка: SaveEcoBot

Найбільш забрудненим є повітря у Деснянському, Шевченківському та Печерському районах столиці скриншот

Найвищий рівень забрудненості повітря зафіксовано на Володимирському узвозі, який розташований у Печерському, Шевченківському та Подільському районах міста.

Найвищий рівень забрудненості повітря зафіксовано на Володимирському узвозі скриншот

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Також «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на 5-6 листопада, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря. Зокрема, у середу, 5 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.