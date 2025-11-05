Головна Київ Новини
У трьох районах столиці погіршилась якість повітря: дані моніторингу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У трьох районах столиці погіршилась якість повітря: дані моніторингу
Найвищий рівень забрудненості повітря зафіксовано на Володимирському узвозі
фото: glavcom.ua

Вологість повітря у Києві станом на 10:00 складає 98%

Сьогодні, 5 листопада, у трьох районах столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря, найгірша якість повітря на Володимирському узвозі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингового сайту SaveEcoBot.

Згідно з інформацією, індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ станом на 09:00, 5 листопада 2025 року дорівнює 88.

Вологість повітря станом на 10:00 складає 98%. 

Такий рівень забруднення вважається помірним. За даними екологів, він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей з підвищеною чутливістю.

Найбільш забрудненим є повітря у Деснянському, Шевченківському та Печерському районах столиці.

Найчистіше повітря вранці 5 листопада в Оболонському районі столиці
Найчистіше повітря вранці 5 листопада в Оболонському районі столиці
інфографіка: SaveEcoBot
Найбільш забрудненим є повітря у Деснянському, Шевченківському та Печерському районах столиці
скриншот

Найвищий рівень забрудненості повітря зафіксовано на Володимирському узвозі, який розташований у Печерському, Шевченківському та Подільському районах міста. 

Найвищий рівень забрудненості повітря зафіксовано на Володимирському узвозі
Найвищий рівень забрудненості повітря зафіксовано на Володимирському узвозі
скриншот

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Також «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на 5-6 листопада, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря. Зокрема, у середу, 5 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.

