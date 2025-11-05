У трьох районах столиці погіршилась якість повітря: дані моніторингу
Сьогодні, 5 листопада, у трьох районах столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря, найгірша якість повітря на Володимирському узвозі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингового сайту SaveEcoBot.
Згідно з інформацією, індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ станом на 09:00, 5 листопада 2025 року дорівнює 88.
Вологість повітря станом на 10:00 складає 98%.
Такий рівень забруднення вважається помірним. За даними екологів, він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей з підвищеною чутливістю.
Найбільш забрудненим є повітря у Деснянському, Шевченківському та Печерському районах столиці.
Найвищий рівень забрудненості повітря зафіксовано на Володимирському узвозі, який розташований у Печерському, Шевченківському та Подільському районах міста.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Також «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на 5-6 листопада, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря. Зокрема, у середу, 5 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.
