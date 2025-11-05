Головна Київ Новини
Столичний ТРЦ Gulliver закрито: що відомо про конфлікт і чого чекати киянам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Gulliver, який відкрився у 2013 році, будували за кредитні кошти
Ввечері 30 жовтня 2025 року Gulliver закрили для відвідувачів на невизначений термін

Торгово-розважальний і бізнес-центр Gulliver у столиці 30 жовтня зупинив роботу на невизначений термін. «Ощадбанк», один із двох нових співвласників центру, каже, що причина в перешкодах від колишнього власника – компанії «ТриО». «Главком» розбирався з ситуацією, що склалася довкола одного з найбільших ТРЦ у столиці та розповідає, чого очікувати киянам.

З чого почалися проблеми ТРЦ

Gulliver, який відкрився у 2013 році, будували за кредитні кошти – $460 млн від «Ощадбанку» й «Укрексімбанку». У 2020 році борг реструктуризували з продовженням: з 2025 року дедлайн виплат пересунули до 2044 року.  

У 2017 Gulliver передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) – як актив, пов’язаний із колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням. Кримінальне провадження стосувалося незаконного привласнення коштів державних банків.

У квітня 2024 року Головне слідче управління Національної поліції України розпочало кримінальне провадження щодо українського бізнесмена Віктора Поліщука за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України» після виходу розслідування програми «Схеми». 

На початку червня 2024 року Шевченківський районний суд Києва передав майно київського «Гулівера» Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). 

Згодом, у квітні 2025 року, РНБО наклало санкції на підприємця Віктора Поліщука, якого вважають справжнім власником комплексу. Він також був власником сумнозвісного банку «Михайлівський», що збанкрутів у 2016 році. 

На початку 2025 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукало нового управителя для арештованого активу. Проте конкурс виявився проблемним.

У січні та лютому АРМА послідовно відхиляло кандидатури учасників – спочатку одного, потім іншого. У березні агентство відмовило всім трьом фіналістам, серед яких були ТОВ «БК Міленіум», консорціум «Еспланада» та ТОВ «Алакор Сіті». Причиною стали порушення конкурсних умов і підозри щодо зв'язків із колишнім власником.

А наприкінці липня консорціум двох державних банків став власником Gulliver. Таким чином «Ощадбанк» отримав 80%, а «Укрексімбанк» – 20%. Процедура стягнення була розпочата двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ «Три О» – боржником, який був власником ТРЦ «Гулівер» – своїх зобов'язань за кредитним договором.

Передача ТРЦ Gulliver в управління

1 серпня ТОВ «ТриО» повідомило, що комплекс «передано у володіння та управління» банкам. Проте «Ощадбанк» назвав це повідомлення некоректним і заявив, що процедура передачі триває, а попередній власник не сприяє законній передачі. Попри це, усі орендарі в торговельно-офісному комплексі мали звернутися до юридичного радника «Ощадбанку» Sayenko Kharenko та переоформити договори. Підстав для здійснення орендних платежів на користь попереднього власника – немає, зауважували тоді в пресслужбі «Ощадбанку».

Наприкінці вересня «Ощадбанк» публічно заявив, що не планує продавати Gulliver найближчим часом. У банку пояснили, що спершу необхідно врегулювати юридичні питання й стабілізувати роботу об’єкта.

Тим часом ТОВ «ТриО» оскаржував стягнення торговельно-офісного комплексу. За словами компанії, борг перед банками виник «через обʼєктивні обставини, зокрема знищення логістичного комплексу росіянами».

У середині жовтня Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із Gulliver, накладений у межах кримінальної справи проти посадових осіб ТОВ «ТриО». Це рішення дозволило державним банкам взяти повний контроль над активом.

15 жовтня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) повідомило про припинення конкурсної процедури з пошуку управителя арештованого ТРЦ «Гулівер» у системі Prozorro. «Наразі суди ухвалили рішення, якими встановлено: частка у власності ТРЦ «Гулівер» належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов’язаним із Януковичем», – повідомили в АРМА.

Також «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» ініціювали справу про банкрутство ТОВ «ТриО». Перше судове засідання заплановане на 19 листопада 2025 року. Консорціум державних банків уклав значну частину договорів оренди, договори на обслуговування комплексу, також сформував управлінську команду. На цьому етапі банки мають намір самостійно управляти комплексом, а доходи направляти на фінансування економіки та ОПК.   

Закриття комплексу Gulliver 

Після того як у липні комплекс передали «Ощадбанку» «Укрексімбанку», колишній власник ТОВ «ТриО» почав чинити опір. «Ощад» заявляв про блокування доступу до технічних приміщень, систем безпеки, управління енергопостачанням і документації. Нові власники скаржилися, що не можуть контролювати інженерні системи комплексу, через що існує загроза нестабільної роботи ТЦ. У банку додають, що колишній власник перевантажує енергомісткі системи, що призводить до аварійних відключень електроенергії.

Колишні ж власники Gulliver, компанія «ТриО», заперечують заяви «Ощадбанку» про «несправність інженерних систем» та небезпеку для відвідувачів. Вони заявили, що всі системи ТРЦ працюють у штатному режимі і є повністю безпечними. Натомість уже компанія «ТриО» звинувачує «Ощадбанк» у створенні ризику аварійних ситуацій. За їхніми словами, представники банку намагаються зупинити роботу обладнання підвищеної небезпеки та не допускають на об’єкт ключових технічних фахівців.

Ввечері 30 жовтня 2025 року Gulliver закрили для відвідувачів. 

Реакція орендарів на закриття ТРЦ

Після закриття ТРЦ в «Ощадбанку» повідомили, що орендарі Gulliver отримають канікули зі сплати орендних платежів на час тимчасового призупинення роботи комплексу. У компанії таке рішення пояснили запобіганням можливим аваріям і безпекою відвідувачів і працівників.

Відомо, що деякі орендарі вивозять товари й обладнання та переносять свої проєкти на інші майданчики. Зокрема, мережа «Сільпо», чий супермаркет розташований у Gulliver, повідомила, що тимчасово зачиняє свій супермаркет. «Друзі, повідомляємо, що від сьогодні ТРЦ «Гулівер» тимчасово призупиняє роботу. Відповідно супермаркет «Сільпо» у цьому ТРЦ також буде зачинений», – зазначили у компанії.

Також хімчистка «Єнот 24» перенесла чищення речей на інші локації, про це вони повідомили у своїх соцмережах. 

На сторінці JYSK Ukraine у соцмережах повідомляється про закриття магазину у ТРЦ Gulliver. Компанія обіцяє повернутися у ТРЦ після відновлення його роботи. 

Нагадаємо, дослідження фінансових показників показало, що найбільші збитки за перше півріччя 2025 року серед п'яти найбільших торговельних центрів Києва отримали Ocean Plaza, Respublika Park та Blockbuster Mall. Про це свідчить аналіз фінансових результатів, проведений аналітиками платформи Vkursi.

