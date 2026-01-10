У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
За командою «Укренерго» запроваджено екстрені заходи, які зупинили життєдіяльність головних систем міста
Субота, 10 січня 2026 року, стала випробуванням для киян. Через масштабний збій в енергосистемі та термінові розпорядження диспетчерів НЕК «Укренерго», Київ перейшов у режим аварійного відключення. Це призвело до ланцюгової реакції – у більшості районів столиці одночасно зникли не лише світло, а й вода та опалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіційний портал Києва.
Через відсутність напруги в мережі було знеструмлено ключові об’єкти критичної інфраструктури. Насосні станції зупинені, у більшості багатоповерхівок вода відсутня або спостерігається низький тиск на нижніх поверхах. Зупинка котелень в умовах січневих морозів є найбільш критичною загрозою.
«За командою НЕК «Укренерго» в Києві введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи», – сказано в повідомленні.
Як відомо, ситуація в енергосистемі столичного регіону станом на суботу, 10 січня 2026 року, залишається критичною. Попри цілодобову роботу ремонтних бригад, дефіцит потужності та технічні пошкодження змушують енергетиків обмежувати споживання поза будь-якими планами.
