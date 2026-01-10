Головна Київ Новини
У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: КМДА

За командою «Укренерго» запроваджено екстрені заходи, які зупинили життєдіяльність головних систем міста

Субота, 10 січня 2026 року, стала випробуванням для киян. Через масштабний збій в енергосистемі та термінові розпорядження диспетчерів НЕК «Укренерго», Київ перейшов у режим аварійного відключення. Це призвело до ланцюгової реакції – у більшості районів столиці одночасно зникли не лише світло, а й вода та опалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіційний портал Києва.

Через відсутність напруги в мережі було знеструмлено ключові об’єкти критичної інфраструктури. Насосні станції зупинені, у більшості багатоповерхівок вода відсутня або спостерігається низький тиск на нижніх поверхах. Зупинка котелень в умовах січневих морозів є найбільш критичною загрозою.

«За командою НЕК «Укренерго» в Києві введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи», – сказано в повідомленні. 

Як відомо, ситуація в енергосистемі столичного регіону станом на суботу, 10 січня 2026 року, залишається критичною. Попри цілодобову роботу ремонтних бригад, дефіцит потужності та технічні пошкодження змушують енергетиків обмежувати споживання поза будь-якими планами.

