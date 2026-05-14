У столиці рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого (фото, відео)

Ірина Міллер
Рятувальники дістали з-лід завалів багатоповерхівки у Києві тіло загиблої людини. 14 травня 2026 року
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Пошуково-рятувальна операція триває

У ніч на 14 травня Росія здійснила масований комбінований удар по Києву, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Вибухи та падіння уламків зафіксовані у дев'яти районах столиці: Шевченківському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом'янському, Деснянському, Святошинському та Голосіївському. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Найважча ситуація склалася у Дарницькому районі. Внаслідок ворожої атаки сталося влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок, що призвело до обвалу будівельних конструкцій. На місці триває масштабна пошуково-рятувальна операція.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», щойно рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого, це вже друга жертва цього обстрілу.

Під завалами ще можуть бути люди
Пошуки людей під уламками тривають, оскільки під завалами ще можуть перебувати мешканці.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

