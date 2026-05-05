$1,5 тис. за «непомітні» водомати: перед судом постане інспектор Дніпровської РДА

Затримали працівника благоустрою Дніпровської РДА при отриманні $1 тис.

У Києві судитимуть колишнього інспектора відділу благоустрою та екології Дніпровської РДА, який вимагав гроші у підприємця за незаконне розміщення об'єктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, посадовець налагодив схему отримання неправомірної вигоди від власника автоматів із питною водою. За $1,5 тис. інспектор обіцяв «не помічати» водомати, встановлені у Дніпровському районі без відповідних дозволів.

Один із водоматів, які обіцяв не помічати інспектор з благоустрою фото: Київська міська прокуратура

При цьому, чоловік попередив, що у разі не надання грошей, автомати негайно демонтують. Затримали працівника благоустрою у лютому 2026 року при отриманні $1 тис.

Дніпровська окружна прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо експосадовця до суду за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Київської міської держадміністрації (КП КМДА). За даними слідства, приватна компанія стала переможцем відкритої закупівлі, оголошеної КНП «Освітня агенція міста Києва» (виконавчий орган КМДА). Предметом тендеру було придбання навчального обладнання на загальну суму 8,29 млн грн. Попри те, що процедура пройшла публічно, виконання контракту опинилося під загрозою через корупційні вимоги.

До слова, у Києві судитимуть завідувачку державної медичної установи, яка вимагала майже чверть мільйона гривень за експертний висновок щодо якості дезінфекційного засобу. Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили службову особу одного з підрозділів Національної академії медичних наук України в отриманні неправомірної вигоди.