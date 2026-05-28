Країни Балтії вивчають досвід «Метінвесту» з будівництва укриттів – Politico

Дарія Демяник
«Метінвест» вже обговорювала з урядами країн Балтії можливість будівництва укриттів від атак дронів
«Метінвест» може будувати укриття у Балтії

Країни Балтії почали активно вивчати український досвід цивільного захисту на тлі зростання загрози дронових атак та порушень повітряного простору з боку Росії. Як повідомляє міжнародне видання Politico, компанія «Метінвест» Ріната Ахметова уже провела попередні перемовини з урядами регіону щодо можливого будівництва укриттів. 

За даними видання, останніми тижнями балтійські компанії та представники влади зверталися до українських виробників і фахівців із цивільного захисту для консультацій щодо закупівлі та облаштування бомбосховищ.

«Це невеликі країни. Вони намагаються знайти найкращі рішення для захисту від можливої російської агресії, щоб убезпечити своїх людей», – пояснив генеральний директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко в коментарі Politico під час форуму GLOBSEC у Празі.

Причиною такого інтересу стали регулярні інциденти з безпілотниками у країнах Балтії. Минулого тижня у Литві після порушення повітряного простору дроном до укриття евакуювали президента та прем’єр-міністра країни, а жителів Вільнюса закликали терміново сховатися.

У виданні зазначають, що побоювання у країнах Балтії зростають на тлі масштабних атак Росії по Україні із застосуванням сотень дронів та ракет. Балтійські уряди вважають, що навіть обмежене загострення може створити критичне навантаження на системи ППО та цивільного захисту.

Генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков підтвердив виданню, що компанія вже обговорювала з урядами країн Балтії можливість будівництва укриттів для захисту населення від дронових атак – адже після початку повномасштабного вторгнення «Метінвест» почав виробляти як цивільні укриття, так і захисні конструкції для фронту. Компанія постачає наземні та підземні укриття для військових позицій, а також систем захисту техніки від ракетних і дронових ударів.

«Будь-хто може побудувати бомбосховище, але справжню цінність має тактичне ноу-хау», – каже Риженков.

Зростання кількості атак дронів вже впливає навіть на ринок нерухомості у країнах Балтії, пише Politico: у Литві забудовники дедалі частіше рекламують підвальні та укріплені приміщення як потенційні укриття у разі атак. Тому балтійські країни намагаються максимально швидко переймати український досвід, оскільки європейські спецслужби попереджають про можливе посилення військової загрози з боку Росії у найближчі роки.

Як відомо, компанія «Метінвест» розробила та постачає на передову спеціальні сталеві укриття-криївки, які за правильної установки здатні витримати обстріли з артилерії.

Також «Метінвест» збудував два підземних госпіталі на передовій: будівництво другого шпиталю, виконаного за стандартами NATO Role 2, закінчилося у минулому році, а перший підземний шпиталь вже допоміг врятувати понад 6 000 військових. Крім того, «Метінвест» збудував в Одесі підземний навчальний хаб зі сталі, спеціально для курсантів Військової академії. Унікальну споруду звели в межах проєкту «Сталева мрія», щоб навчальний процес не переривався під час повітряних тривог.

