У Подільському районі на ходу загорівся тролейбус (фото)

Загоряння тролейбуса сталося на проспекті Свободи

У четвер увечері, 7 травня, у Подільському районі столиці сталася надзвичайна ситуація – під час руху загорівся громадський транспорт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу на проспекті Свободи надійшло до служби порятунку о 19:36. На місце події негайно прибули вогнеборці, які встановили, що загоряння виникло в тролейбусі безпосередньо на проїжджій частині.

Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати вже о 20:00.

«Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає», – зазначають у ДСНС.

Причини виникнення вогню та обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, 7 травня, у Шевченківському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці. Займання виникло на першому поверсі через коротке замикання електромережі, внаслідок чого загорілося масажне крісло. Вогонь охопив площу у 60 квадратних метрів. До гасіння залучалися 15 співробітників ДСНС та чотири одиниці спеціальної техніки. Обійшлося без жертв і постраждалих, а точну причину інциденту встановлюватимуть правоохоронці.