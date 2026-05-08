Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Подільському районі на ходу загорівся тролейбус (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Подільському районі на ходу загорівся тролейбус (фото)
Причини виникнення вогню та обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи
фото: ДСНС Києва

Загоряння тролейбуса сталося на проспекті Свободи

У четвер увечері, 7 травня, у Подільському районі столиці сталася надзвичайна ситуація – під час руху загорівся громадський транспорт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу на проспекті Свободи надійшло до служби порятунку о 19:36. На місце події негайно прибули вогнеборці, які встановили, що загоряння виникло в тролейбусі безпосередньо на проїжджій частині.

Загоряння тролейбуса сталося на проспекті Свободи
Загоряння тролейбуса сталося на проспекті Свободи
фото: ДСНС Києва/Facebook

Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати вже о 20:00.

«Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає», – зазначають у ДСНС.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає
Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає
фото: ДСНС Києва/facebook

Причини виникнення вогню та обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо,  7 травня, у Шевченківському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці. Займання виникло на першому поверсі через коротке замикання електромережі, внаслідок чого загорілося масажне крісло. Вогонь охопив площу у 60 квадратних метрів. До гасіння залучалися 15 співробітників ДСНС та чотири одиниці спеціальної техніки. Обійшлося без жертв і постраждалих, а точну причину інциденту встановлюватимуть правоохоронці.

Теги: громадський транспорт ДСНС пожежа Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одноразову адресну матеріальну допомогу отримають понад 42 тисячі мешканців міста
Одноразова допомога чорнобильцям: хто з киян отримає додаткові виплати у 2026 році
15 квiтня, 10:18
Унаслідок атак РФ ніхто не постраждав
Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні
15 квiтня, 07:15
Цвітіння тюльпанів у Києві – завжди очікуване свято, на яке з нетерпінням чекають і мешканці, і гості столиці
У столиці розпочався сезон тюльпанів: перелік адрес, де можна помилуватися красою
22 квiтня, 18:35
Олександр Григорович, якого весь двір знав як «дядю Сашу», врятував 12-річного хлопчика від куль терориста
Теракт у Києві. Створено петицію про вшанування двірника, який загинув, рятуючи хлопчика
23 квiтня, 13:43
Ігор Кондратюк зявив, що у його команді немає людей, які беруть гроші з учасників шоу
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал
27 квiтня, 15:40
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
28 квiтня, 14:57
Представник Уповноваженої із захисту державної мови не вказав школу, в якій стався інцидент
Мовний скандал у столиці: вчитель втратив роботу після скарги учнів
29 квiтня, 08:49
Суд повернув у комунальну власність земельну ділянку по вул. Автозаводській
На столичній Оболоні за рішенням суду демонтовано нелегальну стоянку (фото)
29 квiтня, 09:36
Російський безпілотник атакував АЗС у Краматорську
Окупанти атакували АЗС у Краматорську: спалахнув резервуар з газом
30 квiтня, 23:26

Новини

Асоціація народних депутатів закликає президента захистити спадщину Івана Марчука
Асоціація народних депутатів закликає президента захистити спадщину Івана Марчука
У Подільському районі на ходу загорівся тролейбус (фото)
У Подільському районі на ходу загорівся тролейбус (фото)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Пожежа у Зоні відчуження охопила понад 1100 гектарів, гасіння ускладнене мінною небезпекою
Пожежа у Зоні відчуження охопила понад 1100 гектарів, гасіння ускладнене мінною небезпекою
Поблизу Києва спалахнула масштабна лісова пожежа (фото)
Поблизу Києва спалахнула масштабна лісова пожежа (фото)
У Києві повітряна тривога тривала 17 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 17 хвилин

Новини

Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Вчора, 14:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua