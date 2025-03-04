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Агентство Reuters знову без дозволу вийшло в прямий ефір із Києва: реакція влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Агентство Reuters знову без дозволу вийшло в прямий ефір із Києва: реакція влади
Британське агентство новин Reuters у вівторок, 4 березня, запустило онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві
скриншот відео

На відео було видно Майдан Незалежності та прапори, встановлені в пам'ять про загиблих військових, які боронили Україну

Британське агентство новин Reuters у вівторок, 4 березня, на годину запустило онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві, відповідний етер агенція транслювала на Youtube-каналі. Зараз трансляція Reuters припинена, оскільки дозволу на неї не було. Про це  інформує «Главком» із посиланням на повідомлення начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. 

«Сьогодні видання Reuters знову розпочало трансляцію з центру Києва. Запит на дозвіл проведення трансляції не надходив. Звернулися до СБУ. Трансляцію оперативно зупинили», – написав Ткаченко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що британське агентство новин Reuters у вівторок, 4 березня, запустило онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві.

«Вид на київський Майдан Незалежності після того, як офіційний представник Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після його зіткнення з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня», – йшлося в описі під стрімом.

Зауважимо, це не перша спроба агенції Reuters вести трансляцію з центру столиці України. Так, 18 лютого було  припинено пряму трансляцію з Майдану Незалежності, яку запустила ця новинна агенція.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова анонімного американського чиновника Міністерства оборони, який повідомив, що США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, «доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну відданість миру».

Раніше Axios повідомляло, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч, на якій обговорить можливі кроки щодо врегулювання війни в Україні. Із посиланням на джерела видання пише, що одним із ключових питань стане призупинення американської військової допомоги Києву.

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Теги: Київ Дональд Трамп президент відео

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