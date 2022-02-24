У Києві обмежено рух метро

Столична влада закликає мешканців міста залишатися вдома

У Києві рух "червоною" гілкою метро обмежений. Поїзди курсують від станції "Лісова" до "Шулявська". Про це повідомили в пресслужбі "Київського метрополітену". Це пояснюють організаційними причинами.

"З організаційних причин червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська". Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з самого ранку у Києві чутно вибухи, столична влада закликає мешканців міста залишатися вдома. Школи та садки у столиці не працюють, проїзд у транспорті - безкоштовний.

Президент України Володимир Зеленський просить парламент затвердити Указ «Про загальну мобілізацію». Відповідний документ надійшов 24 лютого до Верховної Ради, повідомляє «Главком».