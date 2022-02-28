Пандемія, війна, зарплати... Що відбувається на ринку праці в Україні

Кому скільки платять і чи вже час виганяти колектив до офісу?

Останні три місяці для України пройшли у тривожній атмосфері. Хвилювання почалося в листопаді минулого року, коли впливова газета The New York Times із посиланням на свої джерела повідомила: британська та американська розвідки попереджають, що президент РФ Володимир Путін розглядає можливість захоплення більшої частини України.

Тривожні настрої з кожним днем посилювались і це вже позначилося на економіці. Курс долара зріс, влада визнає відтік інвестицій, іноземний бізнес виводить свій персонал з України... Як всі ці обставити вплинули на вітчизняний ринок праці – і чого слід очікувати у найближчі місяці?

Вакансії та кандидати

За даними порталу з пошуку роботи rabota.ua, найменша кількість пропозицій роботи за останні три місяці припадала на кінець грудня 2021 року – 12058. Щоправда, таке падіння пояснюється зниженням ділової активності напередодні новорічних свят. У перші дні січня цей показник почав зростати і досяг максимальної точки за три місяці вже 10 січня: 31860. Після 10 січня і до 1 лютого кількість щоденних пропозицій роботи коливалась від 22 тис. до 26 тис. Отже, попит на працівників є і він різко не впав попри всі останні події.

Кількість вакансій з 1 листопада 1 2021 по 1 лютого 2022

Найменша кількість пропозицій роботи за останні три місяці припадала на кінець грудня 2021 року – 12058

Якщо говорити про кількість охочих знайти чи змінити роботу в Україні, то з січня фіксується деяке збільшення кількості резюме: 108-110 тис. Для порівняння, це на 10-15% більше, ніж у листопаді минулого року. Сервіс rabota.ua робить уточнення щодо цієї статистики: «Кожен стовпчик графіка показує кількість унікальних активних кандидатів та вакансій за конкретний тиждень. Деякі кандидати можуть бути активними щотижня».

Кількість шукачів роботи з 1 листопада 1 2021 по 1 лютого 2022

З січня фіксується деяке збільшення кількості резюме: 108-110 тис.

«З графіків бачимо, що на у кінці грудня – на початку січня і кандидати, і роботодавці були менш активними. І це було очікувано – період свят.

Що з зарплатами?

За даними Work.ua, наразі середня зарплата по Україні становить 15 тис. грн. «Це медіана заробітних плат за даними з 197897 розміщених вакансій за останні три місяці», – пояснює портал.

Найвищі зарплати – до 72 тис. грн на місяць пропонують ІТ-працівникам: .Net-програміст, C++ developer, Ruby on Rails програміст, DevOps engineer тощо. Найнижчі – 6,5 тис. грн – бібліотекарям і вахтерам. На дещо вищу оплату своєї праці можуть розраховувати педагоги-огранізатори і санітарки: їхню працю роботодавці оцінюють в 7,5 тис. грн.

До прогнозів щодо збільшення зарплат у 2022 році експерти ставляться обережно. «Номінальні зарплати, які мають тенденцію незначного зростання з 2016 року, будуть і надалі збільшуватися. Чи зросте рівень реальної зарплати – прогнозувати важко. Це залежатиме від підвищення середнього рівня цін та реального рівня інфляції», – зазначають у Європейській Бізнес Асоціації.

Там також зауважили: як показали підсумки 2021 року, при номінальному підвищенні середньої заробітної плати, реальна зарплата майже не змінилася. В деяких галузях, які найбільше постраждали від коронакризи, підвищення заробітних плат взагалі не очікується.

«За прогнозами НБУ та незалежних експертів, економіка України в 2022-2023 роках буде рости, проте незначними темпами. Рівень інфляції в 2022 році знизиться до 5%», – додали в ЄБА.

Більш обнадійливі дані оприлюднив портал Work.ua. На початку та у кінці минулого року сайт провів опитування українських компаній, які послуговуються послугами пошуку кадрів. Якщо у січні-2021 лише 37% (з 816-ти представників компаній) опитаних відповіли, що в них відбудеться плановий перегляд усіх зарплат, то в кінці року ця цифра зросла до 49%. Крім того, 7% планують підняти зарплати лише топовим співробітникам, 14% – лише кращим працівникам за підсумками року і майже третина компаній не збираються переглядати оплату праці у бік підвищення.

Згідно з результатами опитування Work.ua, майже третина компаній не збираються переглядати оплату праці у бік підвищення



з 1 січня – 39,26 гривні;

з 1 жовтня – 40,46 гривні. Наступного разу мінімалка збільшиться 1 січня 2023 року – до 7 176 грн. Додамо, Верховна Рада заклала у держбюджеті-2022 підвищення соціальних стандартів. Воно буде поступовим: з 1 грудня 2021 року мінімалка вже становить 6500 грн. Подальше її підвищення заплановане на 1 жовтня 2022-го – до 6700 грн. У погодинному вимірі зміни такі:Наступного разу мінімалка збільшиться 1 січня 2023 року – до 7 176 грн.

Тенденції на ринку праці

За даними аналітиків порталу з пошуку роботи grc.ua, тренди на ринку праці досі диктують не і тривожні настрої, а карантинні обмеження. «Призупинення чи обмеження діяльності деяких сфер внаслідок карантинних заходів, а також відсторонення невакцинованих співробітників спричинили активну міграцію працівників між професійними сферами. Дехто з працівників шукає підробітки, або взагалі вирішують змінити професію та проходять профорієнтацію й перекваліфікацію», - йдеться у матеріалі порталу.

Попри розмови про роботизацію багатьох виробничих процесів, у 2022 році залишатиметься високим попит на робочі руки, особливо – у сільському господарстві. «Це спричинено відтоком робочих рук за кордон, зокрема, у країни ЄС. Другою значимою причиною дефіциту кадрів є непрестижність таких професій, небажання молоді йти працювати у ці сфери», – пояснюють експерти.

Українці полюбили «дистанційку» (фото з відкритих джерел)

Крім того, залишаться затребуваними медичні працівники та фармацевти, а також менеджери з продажу B2B (маркетинговий термін в економіці, що означає обмін товарами, послугами або інформацією між компаніями і не включає в цей процес кінцевого фізичного споживача товару чи послуги – «Главком»), логісти, маркетологи, PR-спеціалісти, SMM-менеджери. Прогнозується також зростання сфери продаж за рахунок продуктового ритейлу та розвитку e-commerce. Продуктовий сегмент ритейлу за підсумками минулого року показав збільшення вакансій. Цього року у сфері ритейлу може зрости попит на спеціалістів із закупівель, логістів, працівників call-центрів.

Крім того, збережеться тренд дистанційної чи частково дистанційної роботи. Керуюча партнерка консалтингової компанії TLFRD Марина Стародубська зазначає: «Якщо наразі ви ламаєте голову, як повернути колектив до офісу, не поспішайте. Дані досліджень показують – найкращий наразі гібридний формат роботи».

За словами Стародубської, сьогодні «дистанційка» – не тимчасове рішення на постковідному ринку праці, а фундаментальний зсув в організації роботи та управлінні культурою праці: понад 50% фахівців у 41-й країні надають перевагу саме цьому формату. Разом із тим, експертка звертає увагу, що найбільш ефективними і залученими у справи компанії є працівники з опцією частково дистанційної роботи, у повністю віддалених команд залученість нижча. «Відтак, і повна присутність, і тотально віртуальна робота – неоптимальні для продуктивності. Тому грамотне поєднання цих форматів становитиме конкурентну перевагу у пост-ковідному світі», – робить висновок Стародубська.

Екзотичні вимоги

А ось тенденція до згладжування гендерної нерівності у питаннях працевлаштування кар'єрного зростання та оплати праці в Україні поки, на жаль, незначна. За словами керівниці напряму «OLX робота» Марії Абдулліної, у 2021 році, за підрахунками Deloitte, в Україні налічувалося всього 18% керівниць.

«У професійному житті жінки є чимало факторів, які ускладнюють її кар’єрне зростання. Це і перерви під час народження дітей, і рольова модель сім’ї, у якій саме жінка приділяє увагу домашнім справам», – зазначає експертка.

За словами Абдулліної, дискримінація може відбуватися не тільки за статтю, а й через супутні чинники. Наприклад, незаміжній пошукачці можуть відмовити в роботі через вірогідність декрету, а матері – оскільки та потребуватиме більше часу на догляд за дітьми.

«Не варто забувати і про пандемічний вплив: на жінок лягає більшість домашніх обов'язків, що призводить до подвійного навантаження», – зазначила вона і нагадала, що досі в Україні зарплата у жінок нижча, ніж у чоловіків на тих же посадах. Виключення становлять лише сфера освіти та медицини.

Однак стать – не найекзотичніший критерій відбору майбутніх співробітників. Нині у Linkedin точиться бурхлива дискусія під постом рекрутерки Олени Гергало, яка зазначила, що «одна харківська компанія при підборі співробітників орієнтується на знак зодіаку кандидата». «Діва або Телець (категорично не Овен)», — процитувала оголошення Гергало. Вона вважає, що тепер до списку з безлічі дискримінацій, які зустрічаються у вимогах роботодавців, додався ще один пункт.

За даними рекрутерів, на гороскоп при пошуку нових працівників звертає увагу приблизно 15% представників бізнесу. Найменше у своєму колективі керівники хочуть бачити Скорпіонів, Раків і Риб. Натомість шукають Тельців, Дів й Овнів.

Рекрутери: до списку з безлічі дискримінацій, які зустрічаються у вимогах роботодавців, додався ще один пункт: астрологічний (фото: radiotrek.rv.ua)

Однак для того, щоб отримати роботу мрії, інколи не достатньо навіть народитися чоловіком і під «правильною» комбінацією зірок. Часом ще й треба ще й вміти заразно сміятися з невдалих жартів керівника. Так, у кінці січня одна київська агенція BDC Consulting шукала людину на посаду CEO Joke Assistant. Простими словами, потрібен працівник, який за гроші сміятиметься із жартів керівника.

Наталія Сокирчук, «Главком»