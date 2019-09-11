Розбійників, що напали на птахофабрику під Києвом, посадили під арешт



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Зловмисників було затримано у селі Новосілки Фото: Нацполіція

Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна

Обрано запобіжний захід для осіб, які вчинили розбійний напад на птахофабрику під Києвом.

«Києво-Святошинським районним судом обрано запобіжні заходи щодо двох осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України. Останні підозрюються у розбійному нападі на птахофабрику, під час якого вони побили охоронця та викрали грошові кошти в сумі 86 тис. грн, які знаходились в сейфі», - йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Київської області.

Суд одному із підозрюваних обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, щодо іншого підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у селі Новосілки Києво-Святошинського району поліція затримала двох чоловіків, які вчинили розбійний напад на птахоферму.