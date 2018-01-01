Роздільний збір сміття і небезпечних відходів запроваджують у Києві

Контейнерів для небезпечних відходів буде близько півтори сотні

У Києві незабаром почнуть встановлювати контейнери для небезпечних відходів – відпрацьованих акумуляторів, ламп, термометрів, а також планують поступово збільшити кількість баків для роздільного збору сміття. Для початку їх буде 140 штук, які розмістять у найбільш відвідуваних киянами місцях. Про це заявив заступник голови КМДА Петро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контейнерів для небезпечних відходів буде близько півтори сотні

У Києві незабаром почнуть встановлювати контейнери для небезпечних відходів – відпрацьованих акумуляторів, ламп, термометрів, а також планують поступово збільшити кількість баків для роздільного збору сміття.

Для початку їх буде 140 штук, які розмістять у найбільш відвідуваних киянами місцях. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«На сьогодні в столиці 11,8 тисячі контейнерів для збору відходів. Із них 2,7 тисячі – для роздільного збору. У планах міста щороку збільшувати кількість контейнерів для пластику, паперу, скла тощо, а паралельно – додавати кількість автомобілів для вивезення роздільних відходів. Не повинно бути профанації, коли при наявності кількох сміттєвих баків все скидається в один сміттєвоз і вивозиться на полігон. Треба забезпечити одночасно процес закупівлі ресурсу та підвищення прихильності самих киян до роздільного збору», – підкреслив він.

Петро Пантелеєв зауважив, що Київ цього року розпочинає перший в Україні конкурс на визначення організацій, що займатимуться будівництвом підприємств, які перероблятимуть відходи.

Конкурс проводитиметься за стандартами, критеріями та правилами, які сьогодні запроваджує Європейський банк реконструкції та розвитку, міжнародні фінансові корпорації, а також Європейський інвестиційний банк.

Нагадаємо, столична влада взяла на себе завдання закрити та забезпечити рекультивацію полігону № 5: навіть після того, як полігон буде закритий, місто подбає про екологічно безпечне утримання цього складного об’єкта.

Джерело: Вечірній Київ