Куди сходити у Києві 8-14 червня: дайджест культурних подій

Ювілейна виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ» у Музеї історії міста Києва триватиме до 21 червня

Цього тижня у столиці заплановано багато цікавих культурних подій. Зокрема, на поціновувачів мистецтва чекають ювілейна виставка Івана Марчука у Музеї Києва та проєкт «Новий мілітарний пейзаж» у Київській картинній галереї. Театралів запрошують на зіркову комедію «Апельсиновий пунш» у Театрі Франка та драматичну виставу «Три кохання» в театрі імені Лесі Українки. А особливу атмосферу літніх вечорів створять великий ювілейний концерт тенора Ігоря Борка та музичне шоу від Melovin.

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 8-14 червня, де кожен знайде відпочинок до душі.

Зміст

Музеї



«Херсон. Шовкуненко. Врятоване»

На виставці представлені твори художника з колекції Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка, які не були викрадені російськими військами під час окупації Херсона в 2022 році.

Представлені в експозиції дев’ять картин відрізняються за періодом написання та тематикою, демонструючи різноплановість творчості Олексія Шовкуненка. Серед них пейзажі з численних подорожей митця, а також імпресіоністичний краєвид із лататтям. У музейному просторі експонуються портрети першої та другої дружин Олексія Шовкуненка, а також льотчика Калениченка. З-поміж інших робіт вирізняється індустріальний пейзаж «Азовсталь».

Коли: до 26 липня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

«Коштовний спадок Козацької України»

У цій експозиції представлені 27 оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть, коли на теренах лівобережної України постала козацька держава – Гетьманщина. Ці предмети – дарунки православним храмам від представників різних соціальних верств – від гетьманів до простих козаків.

Кожен експонат виставки – унікальний художній витвір, що дозволить глибше осягнути феномен українського бароко і краще зрозуміти соціальний та адміністративний устрій Гетьманщини.

Коли: До 1 січня 2028 року (вт-нд – з 10:00 до 17:45).

Місце проведення: Скарбниця Національного музею історії України, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 12 (територія Києво-Печерської лаври).

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва триває масштабна виставка «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука.

Ювілейна експозиція відкриває багатогранний світ митця: вона розгортається на всіх виставкових поверхах музею та демонструє майже 250 творів Івана Марчука. Однією з найцікавіших родзинок експозиції є портрет третього президента України Віктора Ющенка, який нещодавно буквально повернувся із забуття. Як раніше повідомляв «Главком», Іван Марчук написав це полотно акриловими фарбами у 2003 році на замовлення близького до політика бізнесмена як знак підтримки майбутнього кандидата. Згодом під час одного з переїздів родина Ющенків загубила цю картину, і її тривалий час вважали втраченою, проте напередодні ювілею майстра роботу нарешті знайшли та передали до музею.

Коли: до 21 червня 2026 року.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

«Новий мілітарний пейзаж»

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка «Новий мілітарний пейзаж» – спільний проєкт одеських художників Ігоря Гусєва та Стаса Жалобнюка, які працюють як творча група Forest Brothers.

В експозиції представлено понад 30 широкоформатних живописних полотен, що фіксують глибоку трансформацію українського ландшафту та способу його сприйняття під впливом війни. Проєкт осмислює момент, коли війна перестає бути зовнішньою подією і стає частиною повсякденності та культурного досвіду.

Коли: до 12 липня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Театри

Вистава «Апельсиновий пунш»

Мелодраматичний блокбастер, в якому три жінки за пʼятдесят несподівано прощаються з власним минулим, відкриваючи новий смак життя – кисло-солодкий, як апельсиновий пунш.

В ролях:

Олеся Жураківська/Віталіна Біблів

Римма Зюбіна/Інна Мірошниченко

Олена Узлюк/Ірма Вітовська

Та незабутні, вічно-юні пісні – Ірини Білик

Постановка, сценографія та костюми – Ірма Вітовська

Коли: 8 червня, 18:00.

Місце проведення: Театр ім. Івана Франка, пл. Івана Франка, З.

Вистава «Три кохання»

Вистава присвячується 150-річчю від дня народження Лесі Українки, видатної української письменниці та громадського діяча, однієї з центральних постатей національної культури та 80-річчю від дня присвоєння нашому театру імені Лесі Українки.Режисер – Олег Нікітін.

Артисти театру: Таїсія Бойко, Ганна Гринчак, Наталя Доля, Олександра Єна, Ольга Кульчицька, Тетяна Остапенко, Дмитро Савченко, Петро Сова, Наталія Шевченко.

Коли: 9 червня, 18:30.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава «Всі мої колишні»

«Всі мої колишні» – чудовий спектакль про те, що кохання буває набагато ближче, ніж його шукають. Уявіть, що бізнесмен вирішує, що його розмірене життя потребує пристрасті. До цього можуть призвести такі кординальні зміни? Можно отримати три катастрофи, уособленням яких є три жінки. На глядачів чекають гумор, гра та перевтілення. Все це зробить спектакль «Всі мої колишні» незабутнім.

В ролях:

заслужена артистка України Марина Андрощук

народний артист України Олексій Вертинський

Артем Ємцов

Ігор Іванов.

Коли: 10 червня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Актор», вул. Велика Житомирська (Львівська площа).

Концерти

Ігор Борко. Ювілейний концерт

12 червня у Культурному центрі «Печерськ Палац» відбудеться великий ювілейний концерт народного артиста України, соліста Національної опери України, всесвітньо відомого тенора Ігоря Борка . Це співак, який виступав на провідних сценах світу: у США, Японії, Нідерландах, Чехії, Румунії, Іспанії, Польщі та багатьох інших країнах. Нідерландська преса назвала його кращим Едгаром в опері «Лючія ді Ламмермур», а відомий журнал «Forbes» – одним із найкращих виконавців партії Надіра.

Ювілейний вечір стане особливою подією для шанувальників української пісні, класичного вокалу та живої музики. У програмі – найкращі твори з творчого репертуару артиста: українські народні пісні, романси, популярна класика, неаполітанські композиції та музичні перлини, що вже багато років дарують слухачам сильні емоції та незабутню атмосферу.

Разом з Ігорем Борком у концерті беруть участь:

Ансамбль «Рідні наспіви»

Ольга Рудик (сопрано)

Олесь Журавчак (етно-духові інструменти)

Коли: 12 червня, 18:00.

Місце проведення: Культурний центр «Печерськ Палац», вул. Князів Острозьких 3.

Євген Хмара. Шоу «Два світи» у Feels Garden

12 червня року відбудеться концерт Євгена Хмари у Києві. Артист представить у столиці своє шоу «Два світи».

Євген Хмара – талановитий український піаніст-віртуоз і композитор зі світовим ім’ям. Він один з тих митців, завдяки яким про таланти України дізнаються все більше слухачів у різних країнах. Його виступи — це живий емоційний діалог із залом. Він часто називає свою творчість «музикою для душі».

«Два світи» – це зустріч дитячої мрії та дорослої мудрості. Це музика, яка поєднує світ надії і світ реальності, даруючи кожному нагоду знову повірити у диво. Нова масштабна програма відбудеться за участю зіркових гостей.

Коли: 12 червня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Українська реп-діва alyona alyona у Morewell

13 червня 2026 року – єдиний цього року великий сольний концерт alyona alyona просто неба на березі Київського моря.

alyona alyona – українська реп-діва, одна з найяскравіших зірок української сцени, яка зламала стереотипи. Її виступи – це поєднання потужного меседжу, вибухової енергії та безумовної щирості. На глядачів чекає магічне шоу та зіркові гості.

Коли: 13 червня, 19:00.

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Morewell, вул. Київська 43А, Толокунь.

Melovin у Feels Garden

Melovin обіцяє, що це буде концептуальне шоу, де світло, звук і атмосфера працюватимуть як одне ціле, створюючи момент, у якому ти повністю занурюєшся в музику.

Переможець «X-Фактор» , фіналіст Євробачення 2018, артист, який створив власний стиль і не боїться бути собою. Його музика – це сміливість, глибина і та сама емоція, яка накриває з першої секунди.

Коли: 14 червня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Стендапи

Гумористичне Шоу «Ван Панч»

«Ван Панч» – гумористичне-розважальне шоу від «Кайф Продакшн», в якому команди коміків змагаються за головний приз – 20 тис. грн. В кожній команді по два учасники, які показують мініатюри в один жарт. Ігри відбуваються в два етапи: півфінал – три команди, фінал – дві. Команда переможець може обрати участь в Супергрі, де сума виграшу подвоюється. Один жарт – один переможець, все або нічого.

Ведучі Андрій Бережко та Ілля Дерменжи.

Рефері: Міла Єрємєєва, Олег Свищ.

Ванпанчери.

Юлія Демченко @yulia.dem Валерій Дичаківський @va.valeraa Раміль Янгулов @ramil_yangulov Володимир Євчук @vova_evchuk Влад Призов @_prizov_ Олександр Тарасовський @olexandr.911

Коли: 9 червня, 19:00.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Гумористичне шоу «Найцікавіший глядач»

«Найцікавіший глядач» – це шоу, де головними героями стають глядачі. Перед початком кожен глядач отримує анкету та відповідає на незвичайні, кумедні й особисті запитання. Після цього ведучі обирають найцікавіших глядачів і запрошують їх на сцену.

У теплій та комфортній атмосфері на учасників чекає жива розмова, несподівані історії, смішні моменти та цікаві відкриття. Адже ніколи не знаєш, хто сьогодні виявиться найцікавішим глядачем.

Шоу, де кожен із залу має шанс стати головною зіркою вечора.

Ведучі шоу: Вова Маслов і Повар Данило

Коли: 13 червня, 19:00.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.