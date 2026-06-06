Сотні шанувальників попкультури зібрались на фестивалі у Києві

Масштабний фестиваль Fancon 2026 стартував у столиці

Цими вихідними Київ перетворився на головну локацію для шанувальників попкультури, відеоігор, коміксів та косплею. У павільйонах Міжнародного виставкового центру офіційно розпочав роботу грандіозний конвент Fancon. На захід уже зібралися тисячі відвідувачів, значна частина яких втілила у життя дивовижні образи улюблених персонажів аніме, кіновсесвітів, комп'ютерних ігор та книжкових бестселерів. Про це повідомляє «Главком».

Головною прикрасою фестивалю традиційно стали самі відвідувачі. Натовпи ельфів, супергероїв Marvel та DC, відьом, кіберпанків та персонажів відомих ігор повністю заполонили локацію. Професійні косплеєри та аматори місяцями працювали над деталізацією своїх костюмів, створювали зброю та наносили складний грим.

фото з соцмереж

фото з соцмереж

Для багатьох відвідувачів (особливо для підлітків та представників гік-культури) буває складно знайти однодумців у повсякденному житті, де їхні захоплення коміксами, аніме, настільними рольовими іграми або колекціонуванням фігурок можуть вважати «дитячими» чи дивними. На фестивалі зібралися люди у найекстравагантніших костюмах, з рожевим волоссям чи в обладунках ельфа. Сучасні фандоми (спільноти фанатів певного серіалу, гри чи всесвіту) живуть у мережі – в чатах, на форумах, у Discord та Telegram-каналах. Люди роками спілкуються в інтернеті, обговорюючи теорії чи ділячись творчістю. Фестиваль стає унікальним приводом для розвіртуалізації.

фото з соцмереж

фото з соцмереж

фото з соцмереж

Гік-спільнота в Україні відома своєю неймовірною згуртованістю в питаннях волонтерства. Відвідувачі фестивалю прийшли не для того, щоб «втекти від реальності», а й паралельно відпочинку задонатити та підтримати військових, оскільки патріотичний контекст є невіддільною частиною сучасних українських фестивалів.

Нагадаємо, цими вихідними у столиці заплановано багато цікавих культурних подій. Зокрема, на поціновувачів мистецтва чекають ювілейна виставка Івана Марчука у Музеї Києва та проєкт «Новий мілітарний пейзаж» у Київській картинній галереї. Театралів підкорюватимуть легендарний мюзикл «Чикаго» в Опереті та документальний мюзикл «Ребелія» від МУР. А особливу атмосферу літніх вечорів створять ретро-хіти у виконанні хору «Гомін» та вишукана італійська музика при свічках на даху.