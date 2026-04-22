На станції метро «Золоті Ворота» відкрилася фотовиставка «Укорінені» (фото)

Експозиція є частиною мистецько-дослідницького проєкту художниці Зінаїди Кубар «Життя після життя»

У вестибюлі станції метро «Золоті Ворота» відкрилася фотовиставка «Укорінені», приурочена 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи. Про це повідомляє «Главком» із повідомлення прес-служби КМДА.

У прес-службі зазначили, що експозиція є частиною мистецько-дослідницького проєкту художниці Зінаїди Кубар «Життя після життя», який формувався протягом 10 років дослідження територій Чорнобильського Полісся.

«У центрі виставки – робота «Укорінені», яка розповідає історію людей, які лишилися в селах зони відчуження, про їхній спосіб життя та досвід проживання після трагедії. До експозиції увійшли портрети самоселів, доповнені авторськими орнаментами та цитатами з особистих розмов художниці з героями», – йдеться у повідомленні КМДА.

Проєкт художниці Зінаїди Кубар «Життя після життя» формувався протягом 10 років дослідження територій Чорнобильського Полісся фото: КМДА

Проєкт побудований як багатошаровий простір, у якому документальність поєднується з міфологією, дослідження – з мистецтвом, а особистий досвід – із колективною пам’яттю та уявленням про майбутнє.

Виставка «Укорінені» розповідає історію людей, які лишилися в селах зони відчуження фото: КМДА

Виставка на станції метро «Золоті ворота» працюватиме до 3 травня включно фото: КМДА

У відомстві додали, що відвідати виставку на станції метро «Золоті ворота» можна до 3 травня включно.

Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року о 01:23. Потужний вибух на четвертому енергоблоці зруйнував частину реактора, спричинивши викид величезної кількості радіоактивних речовин, що накрили Україну, Білорусь та частину Європи. Тодішня радянська влада кілька днів приховувала масштаб катастрофи від світу.

Завдяки самопожертві ліквідаторів поширення радіації вдалося зупинити під спеціальним «саркофагом». Однак у 2022 році Чорнобильська зона знову опинилася під загрозою – у перший день повномасштабного вторгнення російські війська окупували станцію. Протягом п’яти тижнів окупації ЧАЕС перебувала в заручниках, була знеструмлена та розграбована. За даними ДАЗВ, збитки від дій загарбників перевищили 100 млн євро, а світ вкотре опинився на порозі екологічної катастрофи.

Питання безпеки зруйнованого четвертого енергоблока залишається гострим. Як повідомляв «Главком», нещодавно експерти Greenpeace Україна висловили занепокоєння щодо цілісності старого саркофага. За їхніми даними, атака російського дрона у лютому 2025 року підвищила ризики для конструкцій.

На самому підприємстві «Чорнобильська АЕС» заспокоюють: хоча через ворожі обстріли Новий безпечний конфайнмент (НБК) частково втратив повну герметичність, захисна оболонка продовжує виконувати свою екологічну роль. Наразі ведуться роботи з відновлення герметичності, а виходу радіоактивних речовин за межі норми не зафіксовано. Фахівці станції наголошують, що несучі конструкції не пошкоджені, і за умови відсутності нових обстрілів ризики залишаються мінімальними.