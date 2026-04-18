Поліція перевіряє столичний грумінг-салон після відео жорстокого поводження із собакою

Єлизавета Жабська
Єлизавета Жабська
До столичного грумінг-салону навідалися співробітники поліції
Експрацівниця столичного грумінг-салону у Threads заявила про випадки грубого поводження з тваринами під час процедур

Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого жорстокого поводження із собакою в одному із грумінг-салонів столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

Інформацію про інцидент правоохоронці виявили 18 квітня під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо, заяв чи повідомлень щодо вказаної події до поліції не надходило.

На місце події скеровано співробітників поліції. Наразі триває перевірка. За її результатами буде надано правову кваліфікацію.

Напередодні колишня працівниця столичного грумінг-салону у Threads заявила про випадки грубого поводження з тваринами під час процедур. За її словами, після того як вона почала про це говорити всередині колективу, її звільнили.

«За гарною стрижкою не завжди стоїть добре ставлення. Після процедур песиків повертали власникам спокійно й із посмішкою, і ніхто навіть не підозрював, що відбувалося до цього моменту», – розповіла жінка.

Нагадаємо, у Британії врятували понад 250 собак-метисів пуделя, яких тримали у приватному помешканні. На знімку, який зробив рятувальник, видно десятки собак, скупчених у кімнаті. У благодійній організації із захисту тварин (RSPCA) повідомили, що тварини почуваються добре. 

Читайте також:

Читайте також

Затриманий виконавець теракту у Бучі. 23 березня 2026 року
Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного (фото)
23 березня, 12:46
Підозрюваний у виконанні теракту в Бучі під час обрання запобіжного заходу у Соломʼянському суді Києва
Теракт у Бучі: затриманому обрано запобіжний захід
24 березня, 16:30
Підозрюваний працював на будівництві та шукав додатковий заробіток у соцмережах
На Київщині викрито чоловіка, який допоміг окупантам активувати три термінали Starlink
1 квiтня, 15:01
Кошення поселилося на позиціях ЗСУ, де про нього тепер піклуються захисники
«Будить о шостій ранку». Військові замилували українців відео з кошеням, яке дивиться мультики
8 квiтня, 15:01
Травмованого чоловіка госпіталізовано
В Оболонському районі рятувальники КАРС визволили чоловіка з колодязя теплотраси
9 квiтня, 10:27
Фахівці наголошують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від грипу
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: як вберегтися
13 квiтня, 19:15
Правоохоронці з’ясували, що до підриву причетні двоє молодиків: 23-річний житель Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області
Теракт у Броварах: затримано двох агентів РФ, причетних до вибуху
14 квiтня, 15:21
Знишений ракетним ударом будинок у Подільському районі
Ракета РФ знищила приватний будинок у Подільському районі (відео)
16 квiтня, 10:23
Вибухотехніки вантажать безпілотник для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні
«Шахед» із бойовою частиною вилучено з Дніпра у Голосіївському районі (відео)
Вчора, 10:31

Поліція перевіряє столичний грумінг-салон після відео жорстокого поводження із собакою
Жорстоке вбивство двох дівчат у Києві: суд виніс остаточний вирок
«Тут усе працює, як треба». Іноземець, який мешкає в Києві, спростував головні стереотипи про Україну
У Києві на вихідних 18-19 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
У Броварах пожежники врятували людину з охопленого вогнем будинку
Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
