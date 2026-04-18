Поліція перевіряє столичний грумінг-салон після відео жорстокого поводження із собакою

Експрацівниця столичного грумінг-салону у Threads заявила про випадки грубого поводження з тваринами під час процедур

Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого жорстокого поводження із собакою в одному із грумінг-салонів столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

Інформацію про інцидент правоохоронці виявили 18 квітня під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо, заяв чи повідомлень щодо вказаної події до поліції не надходило.

😱У Києві грумерка ледь не задушила собаку



Колишня працівниця грумінг-салону у Threads заявила про випадки грубого поводження з тваринами під час процедур. За її словами, після того як вона почала про це говорити всередині колективу, її звільнили.



На місце події скеровано співробітників поліції. Наразі триває перевірка. За її результатами буде надано правову кваліфікацію.

Напередодні колишня працівниця столичного грумінг-салону у Threads заявила про випадки грубого поводження з тваринами під час процедур. За її словами, після того як вона почала про це говорити всередині колективу, її звільнили.

«За гарною стрижкою не завжди стоїть добре ставлення. Після процедур песиків повертали власникам спокійно й із посмішкою, і ніхто навіть не підозрював, що відбувалося до цього моменту», – розповіла жінка.

Нагадаємо, у Британії врятували понад 250 собак-метисів пуделя, яких тримали у приватному помешканні. На знімку, який зробив рятувальник, видно десятки собак, скупчених у кімнаті. У благодійній організації із захисту тварин (RSPCA) повідомили, що тварини почуваються добре.