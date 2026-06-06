Батько воює, закінчив шостий клас. Що відомо про підлітка, який загинув у ДТП в Києві

12-річний хлопець загинув в останній навчальний день

У Солом’янському районі Києва 5 червня внаслідок ДТП загинув 12-річний Григорій Глушич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на школу, де навчався хлопчик.

«Друзі, у нас велике горе. Загинув Гріша Глушич. Загинув вчора в страшній аварії. Родина нашої спільноти – родина Олександри, Олексія та Аліси втратила дитину. Це біль для всіх нас. В цьому році Гріша закінчив шостий клас нашої школи», – наголосила київська вальдорфська школа «Софія».

За словами батьків однокласників, того дня був його останній навчальний день.

«Він був доброю дитиною. Був відповідальним і досить дорослим для свого віку. Збирався переходити в інший ліцей із математичним нахилом», – розповіла hromadske мама одного з однокласників.

Також про Григорія розповів однокласник Іван: «У нього є ще старша сестра. Тато на війні. А він мріяв стати програмістом. Прямо готувався до вступного тесту (до фізико-математичного ліцею, – «Главком»), виконував усі завдання…».

Нагадаємо, 6 червня столичні правоохоронці затримали в процесуальному порядку винуватця масштабної та жахливої ДТП, яка напередодні сколихнула Солом'янський район столиці. Водій елітного позашляховика на шаленій швидкості протаранив конструкції підземного пішохідного переходу та вбив чотирьох людей.

Зокрема, водію, який скоїв смертельну ДТП у Києві, було оголошено про підозру. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Як відомо, водієм Mercedes-Benz, який на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на перехресті вулиць Уманської та Івана Світличного в Солом'янському районі, є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». До трагедії він уже був учасником чотирьох зафіксованих аварій – дві з них трапилися цього року. Крім того, його неодноразово штрафували за систематичне перевищення швидкості.