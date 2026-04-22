У Києві триває обробка парків від кліщів: де вже безпечно гуляти (адреси)

glavcom.ua
фото: Київзеленбуд

Понад 114 гектарів зелених зон столиці пройдуть акарицидну обробку для профілактики хвороби Лайма

У Києві розпочався черговий етап сезонної боротьби з кліщами. Фахівці проводять акарицидну обробку територій, аби знизити ризик укусів та поширення небезпечних інфекцій, таких як хвороба Лайма (бореліоз), кліщовий енцефаліт та туляремія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

Роботи здійснюються двічі на рік – навесні та восени. Цього сезону загальна площа територій, де проведуть дезінсекцію, перевищує 114 га.

Де вже безпечно, а де тривають роботи?

Наразі активні заходи тривають у Подільському районі. Водночас комунальники вже звітують про завершення обробок у Дарницькому та Шевченківському районах. Найближчим часом фахівці почнуть обробляти зелені зони і в інших куточках столиці.

фото: «Київзеленбуд»

Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень (УЗН) наголошують: для обробки використовують винятково сертифіковані препарати, які є безпечними для людей та домашніх улюбленців. Про час проведення робіт мешканців попереджають через соцмережі та спеціальні таблички безпосередньо у парках.

Важливі рекомендації після обробки

Попри безпечність препаратів, фахівці наполегливо рекомендують дотримуватися певних правил безпеки на локаціях, де нещодавно працювали дезінсектори:

  • Утриматися від прогулянок на оброблених ділянках протягом трьох діб.
  • Не вигулювати тварин у зазначених зонах у цей період.
  • Після відвідування парку треба ретельно мити руки, а домашнім улюбленцям – обов'язково промивати лапи.

Повний перелік локацій, де проводиться акарицидна обробка, доступний за посиланням.

Нагадаємо, сезон активності кліщів в Україні набирає обертів – випадки укусів фіксують дедалі частіше. Небезпечний період зазвичай триває до пізньої осені, а найбільшу активність паразити проявляють у травні-червні та вересні-жовтні. Підхопити кліща можна не лише під час прогулянок у лісі: вони часто трапляються на міських газонах, у парках і навіть на подвір’ях. При цьому кліщі не падають з дерев і не переслідують людину, однак можуть непомітно зачепитися за одяг або шкіру під час відпочинку на природі.

«Главком» розповідає, як безпечно видалити кліща та які кроки слід зробити після укусу, щоб зменшити ризики для здоров’я.

